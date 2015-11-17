آخرین خبر از توافق هسته ای

بعیدی نژاد نوشته است: بعد از عبور از "مرحله ي تصويب"، مذاكرات براي آماده سازي اجراي تفاهم هسته اي در تمامي سطوح با جديت ادامه دارد، مذاكراتي كماكان سخت و فشرده كه بايد با صبر و دقت انجام گيرند. آقاي دكتر ظريف با همتاي آمريكايي خود، معاونين سياسي در قالب كميسيون مشترك و تيمهاي كارشناسي چندين دور مذاكره داشته اند. در كنار مذاكرات با اعضاي پنج بعلاوه يك، مذاكرات با آژانس از يكطرف و مذاكرات جداگانه با كشورهاي روسيه و چين هم ادامه دارند. مهمترين دستور كار تيم مذاكره كننده هسته اي فراهم ساختن تمامي مقدمات لازم براي اجراي بموقع برجام در پرتو تامين نقطه نظرات نهادهاي عالي كشور بويژه اجراي نقطه نظرات مقام معظم رهبري ميباشد. خوشبختانه ميتوان گفت تا اين لحظه روند هماهنگي با اعضاي پنج بعلاوه يك و آژانس از يكطرف و مذاكرات با كشورهاي روسيه و چين بنحو خوبي در جريان هستند و اين اميدواري وجود دارد كه با ادامه ي همين روند رو بجلو و مثبت بتوانيم به اميد خدا تا قبل از پايان سال ميلادي در همه ي زمينه هاي مذاكرات با موفقيت روبرو شويم و شاهد آغاز اجراي عملي تفاهم هسته اي باشيم. اهميت و پيچيدگي اين دور از مذاكرات بر هيچكس پوشيده نيست و كماكان به توجه و دعاي مردم عزيزمان در عبور از اين مرحله سخت احتياج داريم.