۴۷۱۰ کیلوگرم مکمل دامی تقلبی در لنجان کشف و معدوم شد

فرهاد طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل های جدید سازمان دامپزشکی کشور در خصوص مشخص کردن انبارها و مراکز عرضه خوراک و نهاده های خوراکی دام، طیور و آبزیان و پیگیری برای دریافت پروانه‌های بهداشتی لازم توسط این مراکز بوده است.

وی بیان داشت: کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان لنجان برای مشخص کردن این مراکز به صورت دوره‌ای بازدیدهایی را طبق گزارشات دریافتی انجام می‌دادند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لنجان اعلام کرد: در بازرسی‌های انجام گرفته مکمل و کنستانتره دامی که دارای بسته‌بندی ولی فاقد مشخصات لازم بر روی بسته‌بندی بودند توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان لنجان کشف و پس از طی مراحل قانونی معدوم شد.

طاهری افزود: در بازدیدی که بازرسان از یکی از انبارهای خوراک دام داشتند چهار هزار و ۷۱۰ کیلوگرم انواع کنستانتره دامی و مکمل ویتامینه معدنی دارای بسته‌بندی ولی بدون هویت مشخص و دقیق کشف و ضبط شده و بعد از طی مراحل قانونی نسبت به معدوم سازی آن اقدام شد.

وی اعلام کرد: مرغداران و دامدارانی که قصد خرید خوراک و نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان را دارند حتما از مراکز دارای پروانه بهداشتی اقدام به خرید کنند و باید مکمل و کنستانتره‌ای خرید کنند که مواردی از جمله بسته‌بندی مناسب که دارای نام شرکت، شماره پروانه بهره‌بردای، پروانه ساخت محصول و آدرس شرکت، همچنین تاریخ تولید، انقضاء و آنالیز محصول بسته‌بندی شده را داشته باشد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لنجان گفت: در صورتی که خرید از مراکز بدون پروانه بهداشتی صورت گیرد و باعث بروز مشکلاتی در اثر مصرف این محصولات شود، پیگیری‌های قضایی برای طرح شکایت و دریافت خسارات وارده با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود.