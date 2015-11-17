راهبرد توسعه مازندران شتاب یافته است/ راه اندازی کارخانه کمپوست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور پیش ازظهر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانداران بهشهر در سالن اجتماعات بهشهر افزود: دولت و مسئولان دولتی به تمام مشکلات و معضلات مردم با اشرافیت کامل وارد شوند و از کار مردم گره‌گشایی کنند.

وی بابیان اینکه در دولت تدبیر و امید تنها توجه به پروژه‌های مهم موردتوجه نیست، یادآور شد: در کنار توجه به پروژه‌های مهم، رفع مشکلات مردم نیز در دستور کار است و از این نکته مهم مغفول نمانده‌ایم و بر این باوریم که همه باید از امکانات لازم برخوردار باشند و از کار مردم گره‌گشایی شود.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استاندار مازندران همچنین با اشاره به گردشگر پذیر بودن استان مازندران و ورود سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر و گردشگر به این استان گفت: مازندران تنها کارکرد استانی ندارد بلکه کارکرد کشوری و فراکشوری برای این استان متصور است که باید انجام شود.

خیریان پور، ادامه داد: مدیران استانی و شهرستانی باید با برنامه‌ریزی منسجم و با شناخت عمیق از ظرفیت‌های مختلف بالقوه و بالفعل استانی وارد عمل شوند و با وحدت و همدلی تراز استان را ارتقاء داده و به تراز واقعی‌اش برسانند.

وی گفت: مجموعه مدیریت عالی استان و مجموعه خانواده دولت در مازندران، وحدت و انسجام را سرلوحه کار خوددارند تا تراز استان ارتقاءیافته و با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مازندران، با استفاده از راهبرد شتاب بخشی به توسعه همه‌جانبه و رسیدگی به مشکلات مردم، استان را به تراز واقعی خود برسانیم.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استاندار مازندران بابیان اینکه امنیت و تأمین امنیت، زیرساخت فعالیت‌های مختلف در جامعه است، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی در دنیای دیپلماسی فعال واردشده است و منافع کشور و ملت را دنبال می‌کند.

وی گفت: امروز با حضور مقتدرانه مردم درصحنه‌های مختلف و پشتیبانی رهبری و اهتمام دولتمردان، کشورمان در عرصه‌های مختلف داخلی با امنیت مناسب در منطقه خاورمیانه و جهان ظاهرشده است و با در دستور کار قرار دادن فرمایشات رهبری در داخل و خارج از کشور، بااقتدار واردشده است.

خیریان پور بابیان اینکه استان مازندران دارای ظرفیت‌های مختلف و متعدد نهفته است، افزود: باید با شناخت عمیق و دقیق از این ظرفیت‌ها با استفاده از برنامه ر ریزی مناسب برای شکوفایی همه‌جانبه تلاش کنیم.

وی گفت: وجود دریا، جنگل، خاک حاصلخیز، سه فرودگاه فعال، سه بندر فعال، هم‌جواری با کشورهای آسیای میانه، نزدیکی به پایتخت و... ازجمله ظرفیت‌های مهم استان مازندران است که باید با شناسایی درست آن برای پویایی و شکوفایی استان تلاش کنیم.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استاندار مازندران همچنین معضل زباله، حوادث غیرمترقبه سیل و خسارت‌های مختلف آن و ترافیک را از معضلات استان مازندران عنوان کرد که رفع این مشکلات و معضلات نیز نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و نگاه کارشناسانه، فعال و پویای صاحب‌نظران است.

خیریان پور گفت: مهم‌ترین برنامه استان با اعمال مشی اعتدال، شتاب دادن به روند توسعه استان است که باید همه‌جانبه با شناخت پروژه‌های مختلف و محرک در این راستا تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام سید عرب علی جباری، امام‌جمعه بهشهر نیز با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام در جامعه گفت: مسئولان باید با حفظ وحدت، دوری از اختلاف و توجه به ارزش‌های اسلامی برای رشد و توسعه همه‌جانبه شهرستان گام بردارند تا توسعه همه‌جانبه ایجاد شود.

فرماندار بهشهر نیز با ارائه عملکردی از خدمات سه‌ساله خود در شهرستان بهشهر گفت: در این مدت تنها برای خدمت‌رسانی به مردم و سرلوحه قرار دادن اتحاد و وحدت در جامعه تلاش کردم.

راه اندازی کارخانه کمپوست در بهشهر

محمدتقی نورزاد با اشاره به راه‌اندازی کارخانه کم پوست بهشهر، این کارخانه را افتخار شرق مازندران برای رفع معضل زباله دانست که ۲۵۰ تن زباله را کم پوست خواهد کرد و در استان بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: با آبگیری سدگلورد هم ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ما سیراب می‌شوند، ضمن اینکه تقاطع غیر هم‌سطح کمربندی، آسفالت بهشهر به بندر، جاده‌سازی و راه‌سازی‌ها ازجمله عملکردهای ما در این شهرستان بوده که با همکاری همه مسئولان اتفاق افتاده است.

سرپرست فرمانداری بهشهر نیز بابیان اینکه من به‌عنوان مجری قانون در خدمت مسئولان و همشهریان هستم، گفت: بنده به‌عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم هستم و امیدواریم که با همکاری همه مسئولان و مردم، مجری قانون باشیم.

سید خالق سجادی افزود: بنده نماینده دولت در شهرستان بهشهر فعالیت می‌کنم و اهداف دولت را در شهرستان دنبال خواهم کرد و با توجه به انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و مجلس، در صحت برگزاری انتخابات سالم با تمام توان وارد می‌شوم تا از رأی مردم دفاع کنم.

در این مراسم با قدردانی از خدمات حدود سه‌ساله محمدتقی نورزاد که به‌افتخار بازنشستگی نائل‌آمده، سید خالق سجادی عشرستاقی که مسئولیت اداره بازرسی و نظارت بهشهر و معاون دفتر هماهنگی اقتصادی و امور بین‌الملل استانداری گلستان را در کارنامه خود دارد، با حکم استاندار به سمت سرپرست فرمانداری بهشهر منصوب و معارفه شد.