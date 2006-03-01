  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۲۳

دقايقي پيش و در صحن علني مجلس؛

بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور آغاز شد

بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور آغاز شد

بررسي لايحه سال 85 كل كشور از دقايقي پيش در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس آئين نامه داخلي مجلس ، مذاكره درباره كليات لايحه بودجه سالانه كشور 10 ساعت و براي هر ناطق 20 دقيقه خواهد بود.

موافقان و مخالفان به ترتيب يك موافق و يك مخالف به بيان اظهارات خود مي پردازند.

نماينده دولت نيز 45 دقيقه وقت دارد تا پايان اظهارات موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه به دفاع از آن بپردازد.

پس از آن هم درباره كليات آن راي گيري خواهد شد.

هنگام طرح لايحه بودجه در مجلس جلسات بايد بلاانقطاع در همه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمي حداقل روزي چهارساعت منعقد شود و تا زماني كه شور و مذاكره پايان نيافته و راي مجلس اخذ نشده است، از دستور خارج نمي شود و هيچ لايحه و يا طرح ديگري نمي تواند مطرح باشد مگر لايحه يك يا چند دوازدهم بودجه در صورت فرصت در جلسه علني پس از رسيدگي به كليات بودجه و تقويت آن به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منافع تامين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و سقف آن به تصويب خواهد رسيد.

پس از آن پيشنهادهاي مربوط به تبصره ها و رديف ها رسيدگي مي شود. 

کد خبر 297048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها