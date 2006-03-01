بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس آئين نامه داخلي مجلس ، مذاكره درباره كليات لايحه بودجه سالانه كشور 10 ساعت و براي هر ناطق 20 دقيقه خواهد بود.

موافقان و مخالفان به ترتيب يك موافق و يك مخالف به بيان اظهارات خود مي پردازند.

نماينده دولت نيز 45 دقيقه وقت دارد تا پايان اظهارات موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه به دفاع از آن بپردازد.

پس از آن هم درباره كليات آن راي گيري خواهد شد.

هنگام طرح لايحه بودجه در مجلس جلسات بايد بلاانقطاع در همه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمي حداقل روزي چهارساعت منعقد شود و تا زماني كه شور و مذاكره پايان نيافته و راي مجلس اخذ نشده است، از دستور خارج نمي شود و هيچ لايحه و يا طرح ديگري نمي تواند مطرح باشد مگر لايحه يك يا چند دوازدهم بودجه در صورت فرصت در جلسه علني پس از رسيدگي به كليات بودجه و تقويت آن به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منافع تامين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و سقف آن به تصويب خواهد رسيد.

پس از آن پيشنهادهاي مربوط به تبصره ها و رديف ها رسيدگي مي شود.