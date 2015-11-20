اقدام بازیکنان پرسپولیس که برانکو را به فکر فرو برده است

به گزارش خبرنگار مهر، تقریبا تمامی گل‌هایی که تیم ملی ایران در دیدار با گوام به حریف دیکته کرد رد پای پرسپولیسی‌ها را همراه خود داشت. چه گل‌هایی که طارمی زد و چه پنالتی که گرفت و البته چه گل‌هایی که کامیابی‌نیا و رضاییان زدند.

حال پرسش این است که چرا بازیکنان تیمی که سرمربی اش از گل نزدن آنها ناراحت است، تقریبا روی هر شش گلی که تیم ملی زد نقش داشتند؟ چرا همان بازیکنان در ترکیب تیم کی روش در میان یازده بازیکن زمین بیشترین نقش را داشتند؟ به کدام دلیل است که تا این حد راحت گل زدند در حالیکه در ترکیب پرسپولیس گل‌نزن ترین بازیکنان هستند؟

البته شاید گوام آزمون و متر خوبی برای رسیدن قاطع به این نتیجه نباشد اما تاثیر سه بازیکن روی هر شش گل حتی مقابل گوام هم قابل تامل است. برانکو باید این معادله را حل کند، شاید حل این معادله پرسپولیس را در لیگ برتر به نقطه بهتری برساند.