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۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان خبرداد:

آغاز طرح ایجاد تعاونی‌های آموزشگاهی در گلستان

آغاز طرح ایجاد تعاونی‌های آموزشگاهی در گلستان

گرگان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از آغاز طرح ایجاد تعاونی‌های آموزشگاهی و با با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله عباسی، پیش از ظهر سه شنبه، در نشستی مطبوعاتی، با اعلام خبر، به اجرای پایلوت آن در ۲۰ هنرستان گلستان اشاره کرد و گفت: باید نگرش جامعه تغییر باید تا شخص از کارجو و کارفرما به دنبال کارآفرینی باشد.

وی افزود: ایجاد نگرش کارآفرینی باید در دبستان و مراحل ابتدایی باشد تا به سورت زیرساختی ایجاد شود.

عباسی تصریح کرد: در همین راستا تفاهم نامه‌ای با آموزش و پرورش استان گلستان امضا شد و در قالب آن یک شرکت مادر تخصصی تعاونی از بین کارکنان آموزش و پرورش تشکیل شده و در ذیل آن شرکت‌های های مختلف به صورت خوشه‌ای تشکیل می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مدارس باید به توسعه فرهنگ کارآفرینی توجه شود تا آموزش‌ها مهارت محور و بازار محور باشند.

عباسی ادامه داد: برای نهادینه کردن فرهنگ کارجمعی در مدارس به عنوان استان پایلوت طرح ایجاد تعاونی‌های آموزشگاهی را در همه مدارس استان شروع شد.

وی افزود: دولت سیاست‌های توسعه اشتغال مبتنی بر توسعه فرهنگ کارآفرینی را دنبال می‌کند و قصد دارد نگاه مزدبگیری و وقت مزدی را به وقت فردی تغییر دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: طرح‌های مختلفی مانند طرح کارورزی با ماهیت توانمندسازی، طرح تاک دانش با ماهیت توانمندسازی دانشجویان، طرح تکاپو، طرح دانشگاه کارآفرین، طرح تشکیل ۵۰ تعاونی دانش بنیان، اشتغال یک هزار و ۶۰۰ نفر از فارغ التحصیلان مسکن و عمران و طرح تشکیل تعاونی توسعه عمران شهری د ر همه شهرستان‌ها در حال اجرا است.

کد مطلب 2970483

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