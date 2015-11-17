به گزارش خبرنگار مهر، امرالله عباسی، پیش از ظهر سه شنبه، در نشستی مطبوعاتی، با اعلام خبر، به اجرای پایلوت آن در ۲۰ هنرستان گلستان اشاره کرد و گفت: باید نگرش جامعه تغییر باید تا شخص از کارجو و کارفرما به دنبال کارآفرینی باشد.
وی افزود: ایجاد نگرش کارآفرینی باید در دبستان و مراحل ابتدایی باشد تا به سورت زیرساختی ایجاد شود.
عباسی تصریح کرد: در همین راستا تفاهم نامهای با آموزش و پرورش استان گلستان امضا شد و در قالب آن یک شرکت مادر تخصصی تعاونی از بین کارکنان آموزش و پرورش تشکیل شده و در ذیل آن شرکتهای های مختلف به صورت خوشهای تشکیل میشوند.
وی خاطرنشان کرد: در مدارس باید به توسعه فرهنگ کارآفرینی توجه شود تا آموزشها مهارت محور و بازار محور باشند.
عباسی ادامه داد: برای نهادینه کردن فرهنگ کارجمعی در مدارس به عنوان استان پایلوت طرح ایجاد تعاونیهای آموزشگاهی را در همه مدارس استان شروع شد.
وی افزود: دولت سیاستهای توسعه اشتغال مبتنی بر توسعه فرهنگ کارآفرینی را دنبال میکند و قصد دارد نگاه مزدبگیری و وقت مزدی را به وقت فردی تغییر دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: طرحهای مختلفی مانند طرح کارورزی با ماهیت توانمندسازی، طرح تاک دانش با ماهیت توانمندسازی دانشجویان، طرح تکاپو، طرح دانشگاه کارآفرین، طرح تشکیل ۵۰ تعاونی دانش بنیان، اشتغال یک هزار و ۶۰۰ نفر از فارغ التحصیلان مسکن و عمران و طرح تشکیل تعاونی توسعه عمران شهری د ر همه شهرستانها در حال اجرا است.
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