به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان بوشهر اظهار داشت: عفاف و حجاب، احقاق حقوق شهروندی و ایجاد امنیت از جمله وظایف این ستاد است که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تحقق این اهداف مهم تلاش کنند.

وی افزود: عفاف و حجاب در یک جامعه اسلامی باید توسط همه اقشار جامعه رعایت شود و برنامه‌های مختلفی در این راستا طراحی شود.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه دشمنان امروز در پی دوری جوانان کشور از حجاب و عفاف هستند، بیان کرد: برنامه‌های ما برای مقابله با این تهاجم‌ها باید مطابق روحیه جوانان باشد.

حقیقی با اشاره به طرح‌های مختلف ابلاغ شده در این زمینه، گفت: طرح‌ها در استان باید بومی‌سازی شود چرا که از اثرگذاری و خروجی بهتری برخوردار خواهد شد.