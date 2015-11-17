  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۸

معاون استاندار بوشهر:

بومی‌سازی طرح‌های فرهنگی در استان بوشهر ضروری است

بومی‌سازی طرح‌های فرهنگی در استان بوشهر ضروری است

بوشهر- معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان بوشهر گفت: بومی‌سازی برنامه‌های فرهنگی در استان موجب اثر بخشی بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان بوشهر اظهار داشت: عفاف و حجاب، احقاق حقوق شهروندی و ایجاد امنیت از جمله وظایف این ستاد است که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تحقق این اهداف مهم تلاش کنند.

وی افزود: عفاف و حجاب در یک جامعه اسلامی باید توسط همه اقشار جامعه رعایت شود و برنامه‌های مختلفی در این راستا طراحی شود.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه دشمنان امروز در پی دوری جوانان کشور از حجاب و عفاف هستند، بیان کرد: برنامه‌های ما برای مقابله با این تهاجم‌ها باید مطابق روحیه جوانان باشد.

حقیقی با اشاره به طرح‌های مختلف ابلاغ شده در این زمینه، گفت: طرح‌ها در استان باید بومی‌سازی شود چرا که از اثرگذاری و خروجی بهتری برخوردار خواهد شد.

کد مطلب 2970486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها