عملكرد سازنده سازمان جديد ، نيازمند فعاليت در چارچوب هاي قانوني پيش بيني شده است

سيد محمد بهشتي ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور ، درگفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ، اظهار داشت : تصويب لايحه ادغام سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان ايرانگردي - جهانگردي اتفاق بسيار خوبي بود و بدون ترديد به رفع مشكلات هر دوسازمان، كمك خواهد كرد .
وي ، با اشاره به اينكه جايگاه تشكيلاتي جديد ، زير نظر رياست جمهوري است ، تأكيد كرد : اين موقعيت ، شرايط بسيار مطلوبي را براي سازمان تازه تأسيس ايجاد مي كند تا بتواند به صورتي سازنده و مطلوب فعاليت كند.
بهشتي ، مواد در نظر گرفته شده براي لايحه تصويب شده را بسيار مناسب اعلام كرد و افزود : تمام مواد پيش بيني شده ، فرصت هاي خوب و قانوني را، ايجاد مي كنند تا مشكلات موجود، به نحوي مطلوب مرتفع شود .
رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشوربا اشاره به اينكه ، بر اساس مصوبات مجلس ، اجراي مواد پيش بيني شده براي تمام دستگاهها و نهادهايي كه به گونه اي با مسائل فرهنگي و گردشگري كشور در ارتباط هستند ، لازم الاجرا شده است ، تصريح كرد : اين امر موفقيت بيشتررا براي عملكردها ، بدنبال خواهد داشت .
وي يادآورشد : در شرايط جديد، تمام دستگاهها به صورتي هماهنگ عمل مي كنند تا اهداف پيش بيني شده به خوبي تحقق يابد .
بهشتي با اشاره به اينكه كشور ما، سالهاست كنوانسيون ميراث فرهنگي را پذيرفته ولي ميراث طبيعي تا به امروز متولي نداشته است ، اظهار داشت : با ادغام سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي - جهانگردي و مطابق با آنچه از اين پس ، قانون تعيين كرده است ، ميراث طبيعي كشور نيز متولي داشته و به صورتي جدي، مورد توجه ، حمايت و رسيدگي قرار خواهد گرفت .
وي با تأكيد بر اينكه ، مطابق با آنچه كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است ، فرصت هاي بسيار خوبي دراختيارسازمان جديد ، يعني سازمان "ميراث فرهنگي و گردشگري" قرار خواهد داشت ، گفت : اين شرايط ، موقعيتي را فراهم مي آورد تا اين سازمان، در جهت توسعه و ايجاد شرايطي مطلوب ، براي ميراث فرهنگي و ارتقاء وضعيت گردشگري كشور ، فعاليت كند .
وي در ادامه گفت وگو با "مهر"، با تأكيد بر اينكه سازمان جديد به خوبي مي تواند در جهت گسترش صنعت گردشگري و ارزآوري براي كشور فعاليت كند ، گفت : ما در سازمان ميراث فرهنگي براي اين امر، برنامه هاي بسياري داشتيم ولي متأسفانه به دليل شرايط و محدوديت هايي كه حاكم بود ، امكان تحقق آنها وجود نداشت ، اما شك نيست كه سازمان "ميراث فرهنگي و گردشگري"، به خوبي مي تواند در اين زمينه فعاليت كند.
بهشتي با اشاره به تنوع فرهنگي كشور ايران و جذابيت هاي تاريخي كه در آن وجود دارد ، تصريح كرد : كشور ايران تحت تأثير" گردشگري فرهنگي " قرار دارد ، بنابراين برنامه ريزي و فعاليت در زمينه گسترش اين نوع گردشگري ، بسيار ضروري است .
وي تاكيد كرد : عملكرد همسان و مديريت واحد،در "سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري" ، اين موقعيت را فراهم مي آورد تا علاوه بر توجه به حفظ ، احياء و مرمت آثار باستاني و تاريخي كشور ، فعاليت هاي مطلوبي نيز در جهت جذب گردشگر، براي ديدار از اين آثار ، صورت گيرد .
بهشتي با تأكيد بر اينكه ، فعاليت مشترك و واحد از بيراهه رفتن ها و تقليد هاي بي مورد جلوگيري مي كند ، گفت : برقراري چنين شرايطي، از ضايع شدن منابع نيز جلوگيري خواهد كرد .
رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور تصريح كرد : براي آنكه سازمان جديد ، فعاليت مطلوب وسازنده اي داشته باشد لازم است در چارچوب فرصت هاي قانوني كه براي آن در نظر گرفته شده ، برنامه ريزي و عمل كند .
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