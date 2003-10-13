عملكرد سازنده سازمان جديد ، نيازمند فعاليت در چارچوب هاي قانوني پيش بيني شده است

سيد محمد بهشتي ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور ، درگفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ، اظهار داشت : تصويب لايحه ادغام سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان ايرانگردي - جهانگردي اتفاق بسيار خوبي بود و بدون ترديد به رفع مشكلات هر دوسازمان، كمك خواهد كرد .وي ، با اشاره به اينكه جايگاه تشكيلاتي جديد ، زير نظر رياست جمهوري است ، تأكيد كرد : اين موقعيت ، شرايط بسيار مطلوبي را براي سازمان تازه تأسيس ايجاد مي كند تا بتواند به صورتي سازنده و مطلوب فعاليت كند.بهشتي ، مواد در نظر گرفته شده براي لايحه تصويب شده را بسيار مناسب اعلام كرد و افزود : تمام مواد پيش بيني شده ، فرصت هاي خوب و قانوني را، ايجاد مي كنند تا مشكلات موجود، به نحوي مطلوب مرتفع شود .رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشوربا اشاره به اينكه ، بر اساس مصوبات مجلس ، اجراي مواد پيش بيني شده براي تمام دستگاهها و نهادهايي كه به گونه اي با مسائل فرهنگي و گردشگري كشور در ارتباط هستند ، لازم الاجرا شده است ، تصريح كرد : اين امر موفقيت بيشتررا براي عملكردها ، بدنبال خواهد داشت .وي يادآورشد : در شرايط جديد، تمام دستگاهها به صورتي هماهنگ عمل مي كنند تا اهداف پيش بيني شده به خوبي تحقق يابد .بهشتي با اشاره به اينكه كشور ما، سالهاست كنوانسيون ميراث فرهنگي را پذيرفته ولي ميراث طبيعي تا به امروز متولي نداشته است ، اظهار داشت : با ادغام سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي - جهانگردي و مطابق با آنچه از اين پس ، قانون تعيين كرده است ، ميراث طبيعي كشور نيز متولي داشته و به صورتي جدي، مورد توجه ، حمايت و رسيدگي قرار خواهد گرفت .وي با تأكيد بر اينكه ، مطابق با آنچه كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است ، فرصت هاي بسيار خوبي دراختيارسازمان جديد ، يعني سازمان "ميراث فرهنگي و گردشگري" قرار خواهد داشت ، گفت : اين شرايط ، موقعيتي را فراهم مي آورد تا اين سازمان، در جهت توسعه و ايجاد شرايطي مطلوب ، براي ميراث فرهنگي و ارتقاء وضعيت گردشگري كشور ، فعاليت كند .وي در ادامه گفت وگو با "مهر"، با تأكيد بر اينكه سازمان جديد به خوبي مي تواند در جهت گسترش صنعت گردشگري و ارزآوري براي كشور فعاليت كند ، گفت : ما در سازمان ميراث فرهنگي براي اين امر، برنامه هاي بسياري داشتيم ولي متأسفانه به دليل شرايط و محدوديت هايي كه حاكم بود ، امكان تحقق آنها وجود نداشت ، اما شك نيست كه سازمان "ميراث فرهنگي و گردشگري"، به خوبي مي تواند در اين زمينه فعاليت كند.بهشتي با اشاره به تنوع فرهنگي كشور ايران و جذابيت هاي تاريخي كه در آن وجود دارد ، تصريح كرد : كشور ايران تحت تأثير" گردشگري فرهنگي " قرار دارد ، بنابراين برنامه ريزي و فعاليت در زمينه گسترش اين نوع گردشگري ، بسيار ضروري است .وي تاكيد كرد : عملكرد همسان و مديريت واحد،در "سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري" ، اين موقعيت را فراهم مي آورد تا علاوه بر توجه به حفظ ، احياء و مرمت آثار باستاني و تاريخي كشور ، فعاليت هاي مطلوبي نيز در جهت جذب گردشگر، براي ديدار از اين آثار ، صورت گيرد .بهشتي با تأكيد بر اينكه ، فعاليت مشترك و واحد از بيراهه رفتن ها و تقليد هاي بي مورد جلوگيري مي كند ، گفت : برقراري چنين شرايطي، از ضايع شدن منابع نيز جلوگيري خواهد كرد .رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور تصريح كرد : براي آنكه سازمان جديد ، فعاليت مطلوب وسازنده اي داشته باشد لازم است در چارچوب فرصت هاي قانوني كه براي آن در نظر گرفته شده ، برنامه ريزي و عمل كند .