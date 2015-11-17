مردم می توانند در آرامش ال کلاسیکو را تماشا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حملات تروریستی اخیر فرانسه این شائبه را ایجاد کرده که بازی ال کلاسیکو که قرار است شنبه هفته آینده برگزار شد به زمان دیگری موکول شود.

میگوئل کاردنال در گفتگو با «کاتالونیا رادیو» اطمینان خاطر داده که این دیدار بی هیچ مشکلی در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

وی گفت: ما مردم را برای حضور در ال کلاسیکو به آرامش فرا می خوانیم. در گذشته مشکلات فراوانی داشتیم اما اکنون درس گرفته ایم.

کاردنال در ادامه گفت: مردم می توانند طبق معمول به تماشای رویدادهای ورزشی بروند. پلیس و مقامات امنیتی ما نقش بزرگی در مبارزه با تروریست ها در مرزها دارند. سرویس های اطلاعاتی ما همچنین نقش مهمی دارند. البته نیروهای امنیتی نه فقط در بازی فوتبال بلکه در هر رقابت دیگر از جمله بسکتبال، قدم پیش گذاشته اند.