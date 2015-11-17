به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شاملی پیش از ظهر سه‌شنبه در نهمین کارگروه مقابله با گرد و غبار استان اصفهان که به مناسبت آغاز عملیات اجرایی فاز اول کاشت ۱۰ هزار هکتار نهال در دشت سجزی برگزار شد با اشاره به اینکه گرد و غبار سالانه ۳۵ میلیارد تومان خسارت به استان اصفهان وارد می‌کند، اظهار داشت: بر این اساس ضروری است که اقدامات مناسبی برای مقابله با این پدیده در استان انجام شود.

وی با بیان اینکه دشت سجزی بر اساس تحقیقات صورت گرفته در گذشته‌های دور مرغزار بوده است، افزود: طی سال‌های اخیر خشکسالی ها و از بین رفتن پوشش گیاهی این دشت را به یکی از ۱۶ کانون بحران گرد و غبار استان اصفهان تبدیل کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینكه در حال حاضر پنج میلیون هكتار از عرصه استان اصفهان در معرض فرسایش است، اظهار داشت: اگر مدیریت مناسبی بر روی این عرصه‌ها نداشته باشیم در این زمینه در آینده نزدیك با مشكلات زیادی روبرو می‌شویم.

وی با اشاره به اینكه از هشت ماه گذشته تاكنون كارگروه جامع مدیریت كانون‌های گرد و غبار استان اصفهان تشکیل شده است،‌ ابراز داشت: این كارگروه تاكنون ۱۶ جلسه و ۷۸ مصوبه داشته است.

شاملی با تاكید بر اینكه در حال حاضر كاشت ۱۴ هزار هكتار نهال در دستور كار است، ادامه داد: ۱۰ هزار هکتار از این نهال در دشت سجزی و چهار هزار هكتار آن نیز در انارك نایین ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینكه بسیج سازندگی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان نهالكاری چهار هزار و پانصد هزار هكتار از اراضی دشت سجزی را عهده دار شده است،‌ افزود: شهرداری اصفهان نیز در این میان به شرط تامین پساب نهالكاری در دو هزار هكتار از این فضا را عهده دار شده است و هنوز دو هزار هكتار از این اراضی كه در منطقه نظامی شهید بابایی قرار گرفته است تعیین تكلیف نشده‌اند.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه كرد: در این زمینه ضروری است كه مسئولان پایگاه هشتم شكاری در این امر همكاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینكه ظرفیت نهالكاری در استان طی سال‌های گذشته سالانه یك هزار هكتار است،‌افزود: در سال جاری این ظرفیت به پنج هزار هكتار افزایش یافته است كه با همكاری دستگا‌های استان امكان پذیر شده است.

شاملی با اشاره به اینكه منابع طبیعی استان اصفهان سالانه ۶۰۰ هزار اصله نهال تولید می‌كند، ادامه داد: ۴۰۰ هزار از این نهال‌ها به صورت ریشه‌ای و ۲۰۰ هزار نیز به صورت گلخانه‌ای تولید می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینكه برای آبیاری چهار هزار و ۵۰۰ هكتار نهال باید ۵۷.۵ كیلومتر شبكه آبرسانی ایجاد شود، اضافه كرد: از این رو باید زیرساخت این كار هرچه زودتر آماده شود.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با تاكید بر اینكه راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی برای سنجش میزان گرد و غبار در منطقه سجزی ضروری است،‌ اضافه كرد: از این رو در نظر داریم دشت سجزی را با اجازه استاندار به پارك كویری استان اصفهان با مساحت ۱۰ هزار هكتار تبدیل كنیم.