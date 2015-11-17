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۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

در کهگیلویه و بویراحمد؛

۳۰۰۰بازرسی استاندارد از مراکز تولید و توزیع کالا انجام شد

۳۰۰۰بازرسی استاندارد از مراکز تولید و توزیع کالا انجام شد

یاسوج - مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد از انجام بیش از سه هزار مورد بازرسی کارشناسان این اداره کل از مراکز تولیدی، توزیعی و فروش کالا در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در این تعداد بازرسی که در هشت ماه اخیر انجام شد، ۱۵۸ نمونه برداری از این مراکز انجام گرفت.

وی بیان کرد: این نمونه برداری ها از انواع فرآورده های لبنی و نوشیدنی، بسته بندی و سلولوزی، محصولات غذایی و کشاورزی و انواع محصولات برق و الکترونیک انجام شده است.

مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: با محصولاتی که جعل استاندارد کرده و یا از نام‌های تجاری معتبر به صورت غیر قانونی در تولیدات زیرزمینی خود استفاده می‌کنند نیز برخورد جدی می‌شود.

متقیان افزود: اداره کل استاندارد به عنوان متولی تعیین کیفیت کالا اهتمام جدی در استانداردسازی واحدهای تولیدی و نیز اعلام و معرفی عمومی تولیدکنندگان متخلف و فاقد نشان استاندارد به مراجع ذیصلاح قضایی را دارد.

وی از مردم خواست، هنگام استفاده از هر نوع کالایی حتماً از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 2970529

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