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۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر:

حق عضویت داوطلبان بابت فعالیت های بشردوستانه هزینه می شود

حق عضویت داوطلبان بابت فعالیت های بشردوستانه هزینه می شود

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه مبلغ حق عضویت داوطلبان ۵۰ هزار تومان است، گفت: پول های پرداخت حق عضویت داوطلبان، برای انجام فعالیت‌های بشردوستانه و خیرخواهانه هزینه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح‌ناز رافع اظهار کرد: هدف از اخذ حق عضویت از داوطلبان هلال احمر، ایجاد حس هویت بخشی به کار داوطلبانه و اجرای عدالت اجتماعی است.

وی افزود: پرداخت حق عضویت، حس نیاز فردی را برای کمک به اقدامات بشردوستانه تامین می‌کند و مبالغ جمع آوری شده از پرداخت حق عضویت برای انجام فعالیت‌های نوع‌دوستانه و خیرخواهانه هزینه می‌شود.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه تمام تلاش این سازمان ایجاد حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه است، افزود: هر چه کمک‌های خیرخواهانه داوطلبان در سطح جامعه بیشتر شود، افراد بیشتری علاقه‌مند به انجام کارهای خیر و داوطلبانه خواهند شد.

به گفته وی، با انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و داوطلبانه می‌توان نیاز افراد کم‌برخوردار و نیازمند به کمک را مرتفع ساخت.

رافع با تاکید بر اینکه مردم خیر و نوعدوست کشورمان نه تنها در حوادث و بلایای طبیعی که در داخل کشور به وقوع می‌پیوندد، همواره در صحنه کمک‌رسانی حضور دارند؛ بلکه در حوادث و بلایایی که در کشورهای خارجی نیز اتفاق می‌افتد همواره کمک‌رسان هستند، گفت: نمونه این کمک‌ها را در حوادث مربوط به سومالی و یمن شاهد بودیم و مردم، کمک‌های بشردوستانه خود را از طریق هلال احمر ارسال کردند.

وی با اشاره به پرداخت حق عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال‌احمر، افزود: از سال ۵۷ تا مهر ماه ۸۲، حق عضویت داوطلبان ۶۰۰ تومان بود، این مبلغ از اوایل مهر ۸۲ تا مهر ۸۶، ۱۰ هزار تومان تعیین و توسط دبیرکل وقت جمعیت هلال احمر به تمامی مراکز استان‌ها ابلاغ شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در خصوص حق عضویت تعیین شده از سال ۸۶ تاکنون، یادآور شد: براساس بخشنامه ۱۳۱۷/۸۶/۲ مورخ ۲۳/۷/۸۶ توسط دبیرکل جمعیت هلال احمر وقت، مبلغ حق عضویت ۵۰ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد.

به گفته وی، براساس مصوبه شورای معاونین جمعیت هلال احمر، حق عضویت داوطلبانه بدون تغییر، همان ۵۰ هزار تومان تعیین شد و این مبلغ برای سال جاری افزایشی نخواهد داشت.

رافع به مبالغ جمع آوری شده از طریق جذب اعضای داوطلب و پرداخت حق عضویت اشاره و تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ میلیون تومان از طریق جذب اعضای داوطلب و پرداخت حق عضویت جمع‌آوری شده که استان خوزستان بیشترین عضو داوطلب را جذب کرده است.

به گفته وی، تمامی مبالغ حاصل از پرداخت حق عضویت داوطلبان، برای انجام فعالیت‌های بشردوستانه و خیرخواهانه هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه توسعه مشارکت‌های اجتماعی و حضور حداکثری داوطلبان در اجرای برنامه‌های خیرخواهانه و داوطلبانه در دستور کار جمعیت هلال‌احمر قرار دارد، بیان کرد: در صورت حضور مردم در عرصه فعالیت‌های داوطلبانه و کمک به نیازمندان، سایر هموطنان نوعدوست نیز راغب به انجام فعالیت‌های داوطلبانه خواهند شد.

وی به ایجاد مکانیزمی جدید برای دریافت حق عضویت اشاره و خاطرنشان کرد: برای پرداخت حق عضویت به الزامات، مقررات و تسهیلاتی نیاز است و برای تحقق این مهم جلسات متعددی در حال برگزاری است.

کد مطلب 2970571
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • علی رسولی ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      قبلا عنوان شده بود مبلغ حق عضویت در راستای توسعه ساختا سازمانی هزینه میگردد که با صحبت رییس محترم سازمان در این خبر مغایرت دارد

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