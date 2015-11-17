حق عضویت داوطلبان بابت فعالیت های بشردوستانه هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع اظهار کرد: هدف از اخذ حق عضویت از داوطلبان هلال احمر، ایجاد حس هویت بخشی به کار داوطلبانه و اجرای عدالت اجتماعی است.
وی افزود: پرداخت حق عضویت، حس نیاز فردی را برای کمک به اقدامات بشردوستانه تامین میکند و مبالغ جمع آوری شده از پرداخت حق عضویت برای انجام فعالیتهای نوعدوستانه و خیرخواهانه هزینه میشود.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه تمام تلاش این سازمان ایجاد حس مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه است، افزود: هر چه کمکهای خیرخواهانه داوطلبان در سطح جامعه بیشتر شود، افراد بیشتری علاقهمند به انجام کارهای خیر و داوطلبانه خواهند شد.
به گفته وی، با انجام فعالیتهای خیرخواهانه و داوطلبانه میتوان نیاز افراد کمبرخوردار و نیازمند به کمک را مرتفع ساخت.
رافع با تاکید بر اینکه مردم خیر و نوعدوست کشورمان نه تنها در حوادث و بلایای طبیعی که در داخل کشور به وقوع میپیوندد، همواره در صحنه کمکرسانی حضور دارند؛ بلکه در حوادث و بلایایی که در کشورهای خارجی نیز اتفاق میافتد همواره کمکرسان هستند، گفت: نمونه این کمکها را در حوادث مربوط به سومالی و یمن شاهد بودیم و مردم، کمکهای بشردوستانه خود را از طریق هلال احمر ارسال کردند.
وی با اشاره به پرداخت حق عضویت داوطلبانه در جمعیت هلالاحمر، افزود: از سال ۵۷ تا مهر ماه ۸۲، حق عضویت داوطلبان ۶۰۰ تومان بود، این مبلغ از اوایل مهر ۸۲ تا مهر ۸۶، ۱۰ هزار تومان تعیین و توسط دبیرکل وقت جمعیت هلال احمر به تمامی مراکز استانها ابلاغ شد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در خصوص حق عضویت تعیین شده از سال ۸۶ تاکنون، یادآور شد: براساس بخشنامه ۱۳۱۷/۸۶/۲ مورخ ۲۳/۷/۸۶ توسط دبیرکل جمعیت هلال احمر وقت، مبلغ حق عضویت ۵۰ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد.
به گفته وی، براساس مصوبه شورای معاونین جمعیت هلال احمر، حق عضویت داوطلبانه بدون تغییر، همان ۵۰ هزار تومان تعیین شد و این مبلغ برای سال جاری افزایشی نخواهد داشت.
رافع به مبالغ جمع آوری شده از طریق جذب اعضای داوطلب و پرداخت حق عضویت اشاره و تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ میلیون تومان از طریق جذب اعضای داوطلب و پرداخت حق عضویت جمعآوری شده که استان خوزستان بیشترین عضو داوطلب را جذب کرده است.
به گفته وی، تمامی مبالغ حاصل از پرداخت حق عضویت داوطلبان، برای انجام فعالیتهای بشردوستانه و خیرخواهانه هزینه خواهد شد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه توسعه مشارکتهای اجتماعی و حضور حداکثری داوطلبان در اجرای برنامههای خیرخواهانه و داوطلبانه در دستور کار جمعیت هلالاحمر قرار دارد، بیان کرد: در صورت حضور مردم در عرصه فعالیتهای داوطلبانه و کمک به نیازمندان، سایر هموطنان نوعدوست نیز راغب به انجام فعالیتهای داوطلبانه خواهند شد.
وی به ایجاد مکانیزمی جدید برای دریافت حق عضویت اشاره و خاطرنشان کرد: برای پرداخت حق عضویت به الزامات، مقررات و تسهیلاتی نیاز است و برای تحقق این مهم جلسات متعددی در حال برگزاری است.
نظر شما