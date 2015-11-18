به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال که طی هفته های گذشته به واسطه خیلی از مسائل ملی و باشگاهی مانند اختلاف میان کی روش و اسدی و همچنین اشتباهات داوری در رقابت های لیگ برتر به خصوص در مورد پرسپولیس با حاشیه های زیادی مواجه بود، این هفت روز ورزش را آرام تر و بی سرو صداتر از همیشه سپری کرد و حتی با کسب برتری در دو دیداری که یکی در تهران و دیگری در گوام برگزار شد، گام بزرگی هم به سمت مسابقات جام جهانی و جام ملت های آسیا برداشت؛ اگرچه گام آخر تحت تاثیر برخی اخبار مبنی استعفای کی روش با نگرانی ها و حرف های ضد و نقیضی همراه شد به خصوص اینکه کی روش آن را تکذیب نکرد!

اما در این هفته رو به پایان و به غیر از دو برد ارزشمند تیم ملی فوتبال، موفقیت های دیگری هم برای ورزش رقم خورد و از جمله پارالمپیکی شدن زهرا نعمتی پس از المپیکی شدن وی، صعود چهار پله ای کاراته ایران در رده بندی مسابقات قهرمانی جهان، مشخص شدن وضعیت کادر فنی تیم ملی والیبال برای حضور در مرحله دوم رقابت های گزینشی المپیک و ...

این هفت روز ورزش اما بی حاشیه هم نبود؛ محرومیت آرش میراسماعیلی از تمام فعالیت های بین المللی کوراش آنهم برای مدت زمان ۵ سال بزرگترین اتفاقی بود که ورزش رادر این هفته به چالش کشاند.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به این شرح است:

گلبال ایران پارالمپیکی نشد

تیم ملی گلبال ایران پنجشنبه گذشته در دیدار پایانی مسابقات آسیا پاسیفیک - انتخابی پارالمپیک، مقابل تیم چین به عنوان میزبان مسابقات ۸ بر ۴ شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. بدین ترتیب تیم ملی گلبال ایران نتوانست سهمیه حضور در پارالمپیک ریودوژانیرو را به دست آورد.

صدرنشینی دوباره فوتبال ایران با پیروزی برابر ترکمنستان

تیم ملی فوتبال ایران پنجشنب گذشته برای برگزاری پنجمین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی ترکمنستان رفت و موفق شد این تیم را ۳ بر یک شکست دهد. مرتضی پورعلی گنجی در دقیقه ۷ ، سعید عزت الهی در دقیقه ۶۳ و اشکان دژاگه در دقیقه ۸۱ برای ایران و مکان ساپاروف در دقیقه ۶۱ برای ترکمنستان گل زدند. تیم ملی فوتبال با کسب این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد.

دومین بلیت ریو برای زهرا نعمتی

در جریان مسابقات تیر و کمان قهرمانی معلولان آسیا و در روز دوم این رقابت ها، شنبه گذشته زهرا نعمتی در بخش ریکرو انفرادی زنان با کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی موفق شد سهمیه مستقیم بازی‌های پارالمپیک را به دست آورد. این سهمیه در حالی به دست آمد که نعمتی پیش از این نیز سهمیه المپیک ریو را کسب کرد و از این حیث اولین ورزشکار زن ایرانی است که سهمیه حضور در المپیک و پارالمپیک را کسب کرده است. دیگر اینکه در جریان مسابقات تیر و کمان قهرمانی معلولان آسیا، مجید کاکوش نیز در کلاس W۱ کامپوند مردان با کسب نشان طلا به سهمیه مستقیم پارالمپیک دست یافت.

یک اتفاق تاریخی در ووشو

اجلاس فدراسیون جهانی یکشنبه گذشته در هتل سلطان شهر جاکارتا برگزار شد که طی آن اعضاي جديد کميته فنی این نهاد بین المللی معرفی شدند. بر این اساس و برای نخستين بار يک ايراني در اين کميته قرار گرفت. محمدرضا پورغلامی اولین ایرانی است که به عنوان عضو این کمیته انتخاب و منصوب شد.

صعود چهار پله ای کاراته ایران در مسابقات جهانی

یکشنبه گذشته و در پایان نهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی رده های سنی جهان، تیم اعزامی ایران با یک طلا، یک نقره و هشت برنز و چهار پله صعود نسبت به دوره قبل عنوان هفتم را کسب کرد. در این دوره از مسابقات که در اندونزی برگزار شد، برای تیم ایران زهره برزگر یک مدال طلا، فاطمه صادقی یک مدال نقره، میعاد ياری، سیدعلی کریمی، سارا بهمن‌يار، امیررضا میرزایی، علی مسکینی، علی اصغر آسیابری، مهدی قراری‌زاده و مهدی خدابخش هشت مدال برنز کسب کردند.

لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال شد

فدراسیون والیبال ایران دوشنبه رائول لوزانو را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی و جایگزین اسلوبودان کواچ در راس این تیم معرفی کرد. این انتخاب در حالی انجام شدکه آندره‌آ آناستازی ایتالیایی دیگر کاندیدای سرمربیگری تیم ملی ایران بود. طبق مذاکرات صورت گرفته رساندن ایران به مرحله نهایی المپیک ریو هدف از همکاری والیبال ایران با لوزانو است.

البته به فاصله یک روز پس از معرفی لوزانو به عنوان جایگزین اسلوبودان کواچ، وی گفت که به طور رسمی قراردادی را فسخ نکرده است. کواچ در گفتگو با سایت روسی novosti.rs تاکید کرد حتی یک ایمیل هم از جانب کسی دریافت نکرده و موضوع انتخاب شدن لوزانو را هم از روی رسانه ها خوانده است.

محرومیت پنج ساله میراسماعیلی

کمیته انضباطی فداسیون جهانی کوراش دوشنبه گذشته آرش میراسماعیلی نایب‌رییس فدراسیون جودو و سرمربی تیم‌ملی کوراش ایران را به دلایل مختلف و از جمله سوء مدیریت قابل توجه، سوء رفتار شدید، تلاش برای بدنام کردن رشته کوراش، تلاش برای خدشه وارد کردن به اعتبار، وجهه و یکپارچگی ورزش کوراش و همچنین تلاش برای تهییج تماشاگران حاضر در ورزشگاه برای ایجاد آشوب برای مدت ۵ سال از فعالیت‌های ملی، قاره‌ای و جهانی در کوراش محروم کرد. میراسماعیلی البته بلافاصله با انتشار بیانیه ای، ضمن اعلام رسمی اعتراض خود بر پیگیری موضوع تا لغو حکم صادر شده و عذرخواهی نهادهای مربوط تاکید کرد.

استعفای رحیمی از مدیریت راه آهن

علیرضا رحیمی به دنبال غیبت چندروزه اش در محل باشگاه راه آهن دوشنبه از مدیریت این باشگاه کناره گیری کرد. این اتفاق در حالی افتاد که پیش از این نیز دو عضو دیگر هیات مدیره باشگاه راه آهن استعفا داده بودند.

کی روش از تیم ملی فوتبال ایران استعفا می دهد؟!

در این هفت روز ورزش صحبت های مطرح شد مبنی در مورد پایان همکاری کی روش با فوتبال ایران؛ قضیه هم از این قرار بود که شب پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر گوام خبری مبنی بر استعفای کی روش پس از انجام این دیدار رسانه ای شد هر چند افشین پیروانی مدیر تیم ملی این خبر را تکذیب کرد اما کارلوس کی روش پس از انجام دیدار با گوام در نشست خبری نشان داد کناره گیری اش از تیم چندان شایعه هم نبوده است؛ کی روش در این زمینه اظهارداشت: نمی توانم پاسخ محکمی به این سوال بدهم! اگر قدم های من با رئیس فدراسیون ایران هماهنگ شود می توانیم ادامه دهیم در غیراینصورت این کار صورت نمی گیرد. آهسته آهسته امیدهایم را از دست می دهم.

ایران ۶ – گوام صفر

تیم های ملی فوتبال ایران و گوام در مرحله مقدماتی رقابت های انتخابی جام جهانی و جام ملت های سه شنبه در ورزشگاه «دددو» گوام به مصاف هم رفتند که در پایان ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۶ بر صفر برابر حریف خود به پیروزی رسیدند. مهدی طارمی(۱۱ و ۶۳)، کمال کامیابی نیا(۳۰)، رامین رضاییان(۴۹)، مسعود شجاعی(۵۱ - پنالتی) و کریم انصاریفرد (۵۴) برای ایران گل زدند. تیم ملی فوتبال ایران با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی گروه چهارم قرار گرفت.

تیغ جراحی روی پای امید مدال ایران در المپیک

بهداد سلیمی، وزنه بردار سنگین وزن ایران که در المپیک لندن موفق به کسب مدال طلا شد چهارشنبه زانوی آسیب دیده خود را تحت عمل جراحی قرار داد. این عمل از آنجا انجم شد که بهداد چندی پیش در حین تمرین دچار آسیب دیدگی شدید شد و رباط صلیبی پای وی پاره شد. این امید وجود دارد که بهداد سلیمی با جراحی صورت گرفته هرچه زودتر به بهبودی کامل رسیده و بتواند با کسب سهمیه المپیک با قدرت در ریو حاضر شده و بازهم برای کاروان المپیکی ایران مدال کسب کند.