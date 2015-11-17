دانشگاه های کشور سال آینده رتبه بندی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکی صدیق در نشست با اعضای هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر یكی از مهمترین اولویت های این دانشگاه را موضوع ارتقا رتبه در سطح ملی و بین المللی عنوان كرد.

وی افزود: جایگاه و رتبه بین المللی دانشگاه ها یکی از شاخص های مهم در حوزه روابط بین المللی و ارتباط با دیگر دانشگاه های جهان بشمار می رود.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر بیان کرد: ارزیابی جایگاه دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های خوب دنیا و رفع ضعف ها و معایب، جذب دانشجویان خارجی، جذب همكاری های آموزشی و پژوهشی بین المللی و افزایش ضریب نفوذ دانشگاه را از مزایای ارتقا رتبه بین المللی دانشگاه ها عنوان کرد.

خاکی صدیق گفت: از سال آینده وزارت علوم دانشگاه های داخل كشور را رتبه بندی خواهد كرد و ما باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا جزو دانشگاه های برتر كشور قرار گیریم چراكه بودجه، اختیارات و امكانات بر اساس این رتبه بندی ارائه می شود.