برگزاری جشنواره دست آوردهای پژوهشی کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری هفته پژوهش گفت: به منظور ایجاد بسترهای لازم برای تعامل پایدار میان عرضه کنندگان و بهره برداران دستاوردهای پژوهشی و فناوری، مراسم هفته پژوهش و فناوری استان از تاریخ ۱۴آذرماه به مدت یک هفته در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته های مختلف برای برگزاری برنامه های این هفته اظهار کرد: در همین راستا کمیته علمی امورنمایشگاه دست آوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار، کمیته اجرائی، جشنواره ایده های برتر، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، جشنواره برگزیده گان پژوهش و فناوری و منتخب استان و جشنواره دانش آموزی استان تشکیل شده است.

محنایی شناسایی و عرضه یافته های پژوهشی و فناوری، ایجاد فضای تعاملی برای آشنایی ذی نفعان حال و آینده واحدهای پژوهشی و فناوری با همدیگر، ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری، تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران به تولید بیشتر علم و فناوری و ثروت را از اهداف برگزاری جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش عنوان کرد.

وی افزود: فراهم کردن زمینه برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و فناوری های توسعه یافته، برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاه های اجرایی و خریداران دستاوردها با تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه، تبیین وضعیت موجود پژوهش و فناوری و آینده آن در کشور برای افکار عمومی و مسئولین و تلاش برای هماهنگی و پیشرفت کار از دیگر اهداف جشنواره است.

محنایی بیان کرد: ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری یک ساله دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و دستگاه های اجرائی، انتشار عملکرد مطالعاتی و تحقیقاتی استان و تجلیل از پژوهشگران برتر از جمله برنامه های این هفته است.