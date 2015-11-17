بودجه ناجا باید از پایه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی افزود: به هر میزان بودجه نیروی انتظامی افزایش یابد و ناجا به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی تقویت شود، آرامش و امنیت مردم افزایش می یابد که این مساله هدف بزرگی برای ما به شمار می آید.

وی گفت: تجهیزات لازم در مرز استان ها سبب می شود تا با تخلفات برخورد کنیم و جلوی ناهنجاری ها و بی قانونی ها را بگیریم؛ هرچند با اتکا به توانمندی و ظرفیت خود این کار را انجام می دهیم اما اگر بودجه بیش از این شود در تامین امنیت موفق تر خواهیم بود.

وی با اشاره به روحیه جهادی کارکنان نیروی انتظامی در انجام ماموریت ها گفت: حمایت ها و تقویت ها در اجرای ماموریت ها تاثیرگذار خواهد بود.

اشتری به حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی در اجرای ماموریت ها و برخورد قاطع با جرایم مشهود اشاره کرد و گفت: این حمایت ها سبب دلگرمی همکاران ما در اقصی نقاط کشور شده است.

اشتری با قدردانی از رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از اقدامات نیروی انتظامی اظهار کرد:معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی نقطه وصل ناجا با سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه است؛ به همین منظور هرچه در این معاونت سازوکار و پیگیری های لازم را داشته باشیم، مشکلات ما سریع تر و آسان تر رسیدگی و خواسته هایمان تامین خواهد شد.

اشتری تاکید کرد: از تمام ظرفیت های قوای سه گانه در راستای اهداف و برنامه های ناجا بر اساس تدابیر و رهنمودهای رهبری استفاده و این پل ارتباطی را تقویت می کنیم.

وی افزود: از بین این سه قوه؛ در مجلس شورای اسلامی حضور بیشتری داریم و از این ظرفیت برای بهبود قوانین استفاده می کنیم، ضمن اینکه از هماهنگی خوبی بین نمایندگان، کمیسیون ها و هیئت رییسه به ویژه در آستانه برنامه ششم برخورداریم.

اشتری اضافه کرد: ماموران به دلیل پراکندگی ماموریت ها و گستردگی جغرافیایی با جرایم مختلفی برخورد می کنند که حق آنان در برخی از موارد و در اجرای ماموریت ها نه تنها ضایع می شود که گاه اعمال آنان را زیر ذره بین می برند و مشکلاتی ایجاد می شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در روش های به کارگیری سلاح باید این موارد، طبق قانون انجام شود که در این راستا معاضدت قضایی از همکاران به صورت جدی باید انجام شود تا ماموران در اجرای ماموریت ها، بی انگیزه نشوند، چرا که با کم لطفی هایی که در برخی از جاها انجام می شود، ماموران ما که باید با قاطعیت با جرایم به ویژه جرایم خشن برخورد کنند، تیغشان کند می شود و در عین حال آنان باید قانون را هم اعمال کنند.

برطرف کردن موانع در اجرای آیین دادرسی جدید مورد توجه قرار گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت : برطرف کردن موانع در اجرای آیین دادرسی جدید باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در این حوزه مشکل داریم؛ هرچند نظرات خود را به معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارائه کرده ایم و آنان نیز گفته اند، این نظرات مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اشتری با اشاره به تعریف مقام معظم رهبری از عدالت و رافت افزود: باید با افرادی که قانون‌گریزند و به حقوق دیگران تعدی می کنند و جرایمی خشن دارند، طبق قانون با قاطعیت برخورد کنیم؛ از سویی دیگر با مردم و ارباب رجوع با رافت و عدالت برخورد و احساس کنیم که آنان با مراجعه به ما نیازمند راهنمایی پلیس و کمک هستند.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: زمانی که در حال درگیری با تبهکاران هستیم، یک وظیفه داریم اما همین تبهکاران وقتی در اختیار ما قرار می گیرند حکم اسیر دارند و باید رعایت حال آنان شود.