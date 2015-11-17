«جان کری» با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا که دیروز بعد از ظهر پس از ترک نشست جی ۲۰ از ترکیه به فرانسه سفر کرده بود، ساعتی پیش به همراه تعدادی از کارشناسان مسائل خاورمیانه و تروریسم برای دیدار با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه وارد کاخ الیزه شد.

وی به عنوان اولین مقام رسمی آمریکا که پس از حملات جمعه شب پاریس به فرانسه سفر کرده است، در سخنانی که در بدو ورود به فرانسه در برابر سفارت آمریکا ایراد کرد، از اینکه این حادثه تروریستی را جنگ تمدن ها بخواند اجتناب کرد و گفت: عاملین این اقدامات در واقع هیولاهایی روان پریش هستند.

وی ادامه داد: همانطور که من و همه مقامات پیش از من بارها گفته ایم فرانسه نزدیکترین دوست و متحد درجه یک آمریکا است و این حقیقت در مواقع سخت بیش از پیش نمود پیدا می کند.