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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۶

در پي اهانت به پيامبر اسلام(ص)؛

قطر براي رفع اختلافات اديان تلاش مي كند

در پي انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز رسول گرامي اسلام(ص) از سوي كشورهاي اروپايي، قطر به منظور ارائه اطلاعاتي در مورد حضرت محمد (ع)، رفع اختلافات اديان و خدمت به اسلام برنامه هاي فرهنگي و ديني خاصي را اجرا مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري محيط، چاپ كتابهايي در مورد حضرت محمد(ص) و رسالت وي به زبان انگليسي از جمله اقدامات قطر در راستاي رفع ديدگاههاي نادست در مورد پيامبر اسلام(ص) است .

راه اندازي پايگاه هاي اينترنتي به چند زبان، با هدف ارائه اطلاعاتي در مورد اسلام وحضرت محمد(ص) و از بين بردن شبهاتي كه در مورد حضرت محمد (ص) و رسالت آسماني وي وجود دارد نيز از ديگر برنامه هاي قطر اعلام شده است .

قطر برنامه هايي به منظور گفتگوهاي متقابل در قالب سخنراني، جلسات بحث و بررسي و دوره هاي آموزشي با شناخت اصطلاحات و اختلافات برگزار مي كند تا اديان و اقشار مختلف به فهم مشترك يا نزديك به هم دست يابند.

کد مطلب 297060

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