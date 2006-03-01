قطر براي رفع اختلافات اديان تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري محيط، چاپ كتابهايي در مورد حضرت محمد(ص) و رسالت وي به زبان انگليسي از جمله اقدامات قطر در راستاي رفع ديدگاههاي نادست در مورد پيامبر اسلام(ص) است .

راه اندازي پايگاه هاي اينترنتي به چند زبان، با هدف ارائه اطلاعاتي در مورد اسلام وحضرت محمد(ص) و از بين بردن شبهاتي كه در مورد حضرت محمد (ص) و رسالت آسماني وي وجود دارد نيز از ديگر برنامه هاي قطر اعلام شده است .

قطر برنامه هايي به منظور گفتگوهاي متقابل در قالب سخنراني، جلسات بحث و بررسي و دوره هاي آموزشي با شناخت اصطلاحات و اختلافات برگزار مي كند تا اديان و اقشار مختلف به فهم مشترك يا نزديك به هم دست يابند.