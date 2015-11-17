محمد اشجعی ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت کلی جوی آذربایجان شرقی در حال حاضر ابری همراه با مه در بعضی نواحی است و سامانه بارشی که فعالیت آن از روز گذشته در آذربایجان شرقی آغازشده، تا جمعه (۲۹ آبان) موجب بارندگی‌های متناوب در نقاط مختلف استان خواهد شد.

وی بابیان اینکه این سامانه جوی از بعدازظهر و شب جمعه به‌تدریج از غرب استان خارج و از میزان ابرها و ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد، افزود: بااین‌وجود از امشب و ساعات اولیه فردا شاهد کاهش محسوس دمای استان تحت تأثیر فعالیت این سامانه خواهیم بود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی خاطرنشان شد: با بروز این وضعیت جوی، بارش برف در نواحی مستعد استان دور از ذهن نبوده و با توجه به‌احتمال مه گرفتگی در نواحی کوهستانی و گردنه‌ها، اختلال در تردد در این مناطق پیش‌بینی‌شده است و هم‌وطنان باید در سفرهای خود این موضوع را نیز موردتوجه قرار دهند.

وی با اشاره به نزول رحمت الهی در استان اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته تمام شهرهای آذربایجان شرقی بارندگی پاییزی را تجربه کرده‌اند و در همین مدت بیشینه ۱۳.۸ میلی‌متری نیز برای بارندگی‌های تبریز به ثبت رسیده و دمای فعلی آن ۹ درجه بالای صفر است که نسبت به‌روز گذشته پنج درجه خنک‌تر شده است.

اشجعی از کاهش محسوس دمای هوای استان از چهارشنبه نیز خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته جلفا با ۲۰ درجه بالای صفر گرم‌ترین و کلیبر و هریس با ۴ درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای آذربایجان شرقی بوده‌اند و تبریز نیز در گرم‌ترین ساعات دمای ۱۵ درجه‌ای و در خنک‌ترین ساعات دمای هفت درجه بالای صفر را تجربه کرده است.