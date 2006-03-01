برگزاري نمايشگاه هاي مذهبي، هنر شيعي را به جهان مي شناساند

" عبدالمجيد حسيني راد" رييس موزه هنرهاي معاصر تهران و رييس مركز هنرهاي تجسمي، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب، در پاسخ به اين پرسش كه نمايشگاه بزرگ عاشورايي را دريك نگاه چطور ارزيابي مي كنيد گفت : اين نمايشگاه به واسطه داشتن تم هاي مذهبي به خصوص مضمون عاشورا از كيفيت مطلوبي برخوردار است . اگر بتوانيم هر سال ازبرگزاري چنين نمايشگاه هايي بهره مند شويم و اگر هنرمندان ما با مضامين مذهبي چون عاشورا به ارائه اثربپردازند، ابعاد فرهنگي - هنري اجتماع ارتقاء مي يابد. نمايشگاه بزرگ عاشورايي همواره ياد آور خاطرات حماسي وقايع عاشورا و دليرمرداني است كه دراين ايام به شهادت رسيدند .

به گزارش خبرنگارتجسمي "مهر" ، وي افزود : درسال هاي اخيرآثار تصويري نامناسبي از عاشورا و مضامين نمادين آن به نمايش در آمده بود. اما اين نمايشگاه علاوه برداشتن ابعاد هنري، ارزش هاي اصيلي درهنرمعاصر ما ايجاد كرده است. درواقع نوعي حركت فرهنگي - هنري دربستر جامعه به وجود آمده است .

رييس موزه هنرهاي معاصرتهران و رييس مركز هنرهاي تجسمي درادامه خاطرنشان كرد: برگزاري چنين نمايشگاه هايي به شناخت جهانيان درباره ما نيز كمك مي كند و هنرشيعي را به جهانيان مي شناساند.هم چنين لطافت ها وظرافت هايي كه هنرمندان درحين خلق اثر به كار گرفته اند ، غناي فرهنگي جامعه را نمودار مي كند.