عملیات نظامی روسیه علیه تکفیریها به مرزهای لبنان هم کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الحدث نیوز»، جنگنده های ارتش روسیه حملات هوایی خود به مواضع تکفیریها در سوریه را به مرزهای لبنان کشانده اند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های روسی اخیرا مواضع گروه های مسلح در منطقه «جرود القلمون» واقع در مرزهای مشترک لبنان و سوریه را بمباران کرده اند.

این در حالی است که مخالفان دولت سوریه مدعی هستند، جنگنده های روسی برای اولین بار از زمان آغاز حملات نظامی به سوریه، منطقه «جرود قاره» واقع در دورترین نقاط شرقی لبنان را هدف قرار داده اند.

گفته می شود حملات روسیه به مواضع تکفیریها در نزدیکی مرزهای لبنان تنها پس از چند روز از اظهارات «سالم زهران» یکی از خبرنگاران لبنانی که از همکاری های امنیتی میان مسکو و بیروت خبر داده بود، انجام شد. همین مسأله می تواند از چرایی تمایل روسیه برای مبارزه با تروریسم در نزدیکی لبنان پرده بردارد.