اصالت فرش ایرانی قابل تغییر نیست/ رشد صادرات فرش قم پس از تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرش دستباف قم که در محل دائمی نمایشگاه‌های قم برگزار شد، گفت: متأسفانه برخی کشور‌ها می‌خواستند به وسیله همانندسازی هنر فرش ایران بر بازارهای جهانی تسلط یابند اما اصالت و هنر فرش ایران قابل تغییر نیست بنابراین لازم است تولیدکنندگان و صادرکنندگان با همت بالا هنر و فرهنگ فرش را حفظ کنند.

وی بیان کرد: فضای مناسبی که پس از رفع تحریم‌ها در جامعه بین‌الملل بوجود آمده منجر به رشد و شکوفایی صادرات فرش قم خواهد شد.

استاندار قم افزود: با وجود همه مشکلات عرصه فرش، انسجام و یکپارچگی همیشه در حوزه فرش قم وجود داشته که این امر باید تداوم یابد تا بتوان تحولات جدی در این عرصه ایجاد کرد.

افزایش ۲۰ درصدی صادرات فرش قم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این مراسم اظهار داشت: در استان قم ۳۰۰ پروانه فعال برای واحدهای تولیدی فرش صادر شده که زمینه اشتغال ۴۰ هزار نفر را ایجاد کرده است.

احمد ذاکری با بیان اینکه فرش جزو ۱۰ کالای بر‌تر صادراتی استان قم طی هفت ماهه نخست سال جاری بوده است، افزود: صادرات استان قم طی هفت ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: ۲۸ هزار کارت بازرگانی استان قم به صادرات فرش اختصاص یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: ۲۰ هزار کارگاه‌ فرش فعال خانگی در استان قم وجود دارد و هزار بافنده نیز در این استان بیمه شده‌اند و نزدیک به ۱۰ هزار نفر دیگر نیز باید بیمه شوند.

وی اظهار کرد: فرش ایران بیشتر به کشورهای روسیه، لبنان، چین و هنگ کنگ، ژاپن و عربستان صادر می‌شود و پس از رفع تحریم‌ها موقعیت ویژه‌ای برای صادرات فرش قم فراهم شده است.