به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رهبر ظهر سه‌شنبه در جلسه انجمن‌های تخصصی و صاحب‌نظران توسعه استان همدان بابیان اینکه واگذاری و واسپاری وظایف به بخش خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صراحت آمده است، اظهار داشت: همه اذعان دارند که سال‌ها اصل ۴۴ موفق نبوده است.

وی افزود: در اصل ۴۴ دولت هر واحدی که برایش ضرر ایجادشده بود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و واحدهای سود ده را به‌عنوان متصدی نزد خود نگه می‌داشت و یا به‌صورت شبه‌دولتی درمی‌آورد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان با تأکید بر اینکه طبق این رویه توزیع عادلانه‌ای از سوی دولت درگذشته برای بخش خصوصی وجود نداشت، ادامه داد: این نگرانی هنوز هم وجود دارد که آیا این روند ادامه دارد؟

رهبر بابیان اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دنبال امنیت است، گفت: فضای امنیت و تضمین‌های لازم به بخش خصوصی نداده ایم و بخش خصوصی با مشکلاتی روبرو است که باید با ارائه مشوق‌هایی سرمایه‌گذار جذب شود.

وی با اشاره به اینکه اگر موانع وجود نداشت دولت خود کار را دنبال می‌کرد، افزود: بخش خصوصی و تشکل‌ها از این موضوع استقبال می‌کند، چراکه در حال حاضر رکود همه بخش‌ها را فراگرفته و این حرکت می‌تواند راهی برای خروج از این بحران باشد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان ادامه داد: باید ساختار لازم ایجاد و قوانین اصلاح شود.

رهبر بابیان این نکته که متأسفانه مجریان دستگاه‌های دولتی بنای اصلاح رفتار اداری خود را ندارند، عنوان کرد: مجریان دستگاه‌های اجرایی همراهان خوبی برای بخش خصوصی نیستند و برای عبور از این شرایط نیاز به برگزاری جلسات متعدد و دیده شدن تمهیدات است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه دولت حرکت خوبی در کنترل نرخ تورم داشته است، گفت: دولت در تولید مسکن که با صدها شغل مرتبط است آن‌چنان قوی نبوده و باید انبساط در تولید و انقباض در هزینه‌های جاری و مصرفی در نظر گرفته شود.

شاپور قلیچ خانی با عنوان این مطلب که همدان صنعت آن‌چنان قوی ندارد و دامداری و کشاورزی آن خیلی تعیین‌کننده نیست، افزود: اشتغال همدان بیشتر بر روی مسکن‌سازی است و باید نگرش به این حوزه تغییر کند.

وی ادامه داد: ما به برنامه‌ریزی اعتقادداریم و نباید کار نیمه رها شود و باید از تعارف‌ها بپرهیزیم و برای حل مشکلات شهر بخصوص بیکاری و ورشکستگی قدم برداریم.