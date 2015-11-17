به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاح این نمایشگاهها که با حضور مدیر حوزههای علمیه خواهران در قم برگزار شد، اصغر عبداللهی، مدیرعامل مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: نمایشگاههای کتاب دریچهای برای استفاده عموم و غنای فرهنگی و معنوی جامعه است و کمک شایانی به افزایش سرانه مطالعه در کشور میکند.
وی افزود: متأسفانه در جامعه امروز وجود فضاهای مجازی موجب کاهش ۶۶ درصدی سرانه مطالعه در کشور شده است که لازم است برای افزایش سطح مطالعه در کشور برنامهریزیهای مفیدی صورت بگیرد.
معاون اداری مالی حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به نقش تأثیرگذار حوزههای علمیه خواهران در عرصه کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: حوزه علمیه خواهران باید به قلم زنان بها دهد و با پشتیبانی کامل از افکار، بیان و قلم زنان جامعه را به سمت رشد و تعالی هدایت کند.
عبداللهی ادامه داد: توجه به زن در جامعه به عنوان مهد و کانون تربیت جامعه، توجه به معلم و دانشمند را نیز در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دومین دوره نمایشگاههای کتاب حوزههای علمیه خواهران تا ۲۵ آذرماه ادامه خواهد داشت، یادآور شد: دومین دوره نمایشگاههای تخصصی کتاب ویژه مدارس علمیه خواهران به صورت همزمان در ۱۱۸ مدرسه علمیه در سراسر کشور با حضور ۴۰ ناشر آغاز به کار کرده است و در این نمایشگاهها هزار و ۱۰۰ عنوان کتاب در موضوعات عمومی و مذهبی از سوی ناشران عرضه میشود.
مدیرعامل مرکز نشر هاجر اظهار کرد: بخش اعظم کتابهای ارائه شده در این نمایشگاهها، کتابهای حوزوی ویژه طلاب و مدارس علمیه خواهران است و علاوه بر این کتابهایی درباره دفاع مقدس، ادبیات، کودک و نوجوان، زنان، خانواده و تاریخ نیز عرضه میشود.
وی گفت: در این نمایشگاهها انتشاراتی همچون بوستان کتاب، انتشارات اسلامی، دارالفکر، دلیل ما، سمت، اسرا، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، معارف، سوره مهر، دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حضور دارند.
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