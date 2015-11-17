به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای امنیتی مصر دو نفر از کارکنان فرودگاه «شرم الشیخ» در صحرای سینا را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی مصر در این خصوص اعلام کردند که این دو نفر مظنون به دست داشتن در بمب گذاری هواپیمای روسی بوده اند.

بازداشت این دو نفر پس از گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه مبنی بر اینکه سقوط هواپیمای روسی در نتیجه حادثه تروریستی رخ داده است، اتفاق افتاد.

گفتنی است، انفجار بمبی که وزن آن یک کیلو و نیم بوده و از ماده منفجره تی ان تی برای ساخت آن استفاده شده بود عامل سقوط هواپیما شده است. این بمب در یک کشور خارجی ساخته شده بود. در اویل ماه جاری یک فروند هواپیمای مسافری روسیه لحظاتی بعد از بلند شدن از باند فرودگاهی در مصر در صحرای سینا سقوط کرد که در این حادثه تمامی سرنشینان آن کشته شدند.