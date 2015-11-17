طرح مشارکت شهروندان زمینه ساز تحولی عظیم در رباط کریم است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه احمد محمد حسنی در جمع خبرنگاران اجرایی کردن طرح مشارکت بخشی شهروندان از سوی شهرداری رباط کریم را آغاز فصلی تازه از ارائه تسهیلات و خدمات شهری یاد کرد و اظهار داشت: امروز شهر رباط کریم با طرح کارشناسی شهرداری، فصل جدیدی را در پیش رو دارد که خروجی این طرح می تواند ضمن جلب رضایت مندی شهروندان، تحولات شگرفی را در منطقه به همراه داشته باشد.

حسنی ادامه داد: باید جایگاه مردم در مسائل مختلف با نگاهی محترمانه و منطقی بنگریم، چرا که در نظام اداری کشور اسلامی برای دریافت عوارض یا اجرای یک پروژه محدودکننده نباید با ابزار قهری بلکه باید با شیوه و ابتکارات تشویقی پیش رفت.

این مسئول توفیقات این طرح جامع و کارشناسی را درگروه تعامل و همکاری تمامی دستگاه های خدمات رسان بویژه رسانه ها دانست و گفت: همه دستگاه های خدمات رسان که دغدغه خدمات دهی مطلوب به مردم را سرلوحه کاری خود قرار داده باید به میدان بیایند.