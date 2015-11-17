به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله پورقاز درباره پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران برابر گوام با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم در این بازی نتیجه خوبی بگیریم. به نظرم عملکرد تیم ملی در این بازی بسیار خوب بود و توانستیم بازی منطقی به نمایش بگذاریم.

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: خستگی سفر طولانی و بازی در زمین شرایط دشواری را به وجود آورده بود اما خوشحالم که توانستیم با شکست گوام و همچنین برد هفته قبل برابر ترکمنستان خستگی این دو هفته از اردو را از تنمان خارج کنیم.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران درباره عملکردش در خط دفاع تیم ملی تصریح کرد: امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی را داده باشم. از سرمربی تیم ملی تشکر می‌کنم که به من اعتماد کرد. امیدوارم باز هم این افتخار نصیبم شود تا به تیم ملی دعوت شوم چرا که پوشیدن پیراهن ملی حس بی نظیری است.

پورقاز در پایان درباره حضورش درون دروازه ایران پس از اخراج علیرضا بیرانوند و در پاسخ به این پرسش که چرا برای حضور درون دروازه ابراز تمایل کرد، گفت: من تجربه دروازه‌بانی نداشتم اما آن زمان احساس کردم که شاید بتوانم درون دروازه به تیم ملی کمک کنم. خدا هم کمک کرد و صحنه خاصی اتفاق نیفتاد و در نهایت دروازه تیم ملی باز نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملتهای ۲۰۱۹ توانست برابر تیم گوام با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی برسد.