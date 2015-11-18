البرز دیگر استان اول کشور در بحث وقوع طلاق نیست

قدرت الله شمیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: استان البرز در موضوع وقوع طلاق رتبه نهم کشور را دارد و برخی آمارهای غیر واقع که عنوان می کند البرز جایگاه نخست کشور را دارد اشتباه است.

وی افزود: به مدد برنامه های فرهنگی خوب از جمله طرح تدبیر زندگی که در استان اجرا شده است شاهد کاهش ۸ درصدی طلاق در۷ ماهه اول امسال بوده ایم و توانسته ایم روند این پدیده را در استان جوان البرز کند کنیم.

وقوع ۳۰ درصد طلاق ها در سال اول زندگی زناشویی

شمیرانی با بیان اینکه ۵ درصد طلاق ها در ۵ سال اول زندگی و۳۰ درصد طلاق ها در یک سال اول رخ می دهد گفت: این آمارها نشان می دهد جوانان ما در معیارهای انتخاب، همسرگزینی و روش زندگی دچار مشکل هستند و باید مهارت ها و آموزش های لازم را به آنها منتقل کرد.

وی تصریح کرد: در این خصوص در یک کارگروه متشکل از ارگان های مختلف موضوع مورد کارشناسی قرار گرفته است و در نهایت به اجرای طرح الزامی آموزش پیش از ازدواج رسیدیم.

وی در توضیح بیشتر این طرح گفت: در قالب ۱۰ ساعت کلاس آموزشی ۴ محور مهم مرتبط با زندگی زناشویی به زوجین تبیین می شود و در تلاشیم صدور گواهی این کلاس ها مدرک مورد نیاز و اجباری برای ثبت قانونی ازدواج باشد.

معاون امور فرهنگی وجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از فراهم شدن مقدمات آموزش ۱۸ هزار زوج در البرز خبر داد و گفت: امیدوارم با برپایی این کلاس ها و انتقال موارد موردنیاز به زوجین نگاه و بینش آنها را در زندگی مشترک بالا ببریم.

وی در پایان به رویکرد مثبت مردم برای کسب مهارت های لازم در زندگی مشترک هم اشاره کرد و گفت: در هفته ازدواج و در نمایشگاه برپا شده مرتبط به آن بیش از ۴ هزار نفر مشاوره های رایگان ما را دریافت کردند و این نشان می دهد مردم اهمیت آن را در ک کرده اند.