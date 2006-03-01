برنامه وزارت نفت براي سال 85 ؛ افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي و توليد بنزين

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در برنامه سالانه دولت در سال 1385، صيانت از مخازن نفت خام كشور با افزايش درصد ضريب بازيافت نفت خامه به ميزان 3/0 درصد نسبت به سال ماقبل و بكار گيري فن آوري هاي نوين به مطالعات مخزن از مهمترين برنامه ها در بخش انرژي عنوان شده است.

همچنين در اين برنامه ، اولويت بخشيدن به توليد نفت وگاز از ميادين مشترك به خصوص ميدان نفتي فروزان و انجام فعاليت هاي اكتشافي نفت وگاز به ميزان 1500 ميليون بشكه معادل نفت خام از ديگر برنامه هايي است كه وزارت نفت بايد در سال آينده محقق كند .

از ديگر سياست هاي وزارت نفت در سال آينده ، افزايش تزريق گاز به ميادين نفتي به منظور بهره برداري حداكثر از اين ميادين و جبران افت فشار به منظور جلوگيري از افت فشار مخازن نفتي و افزايش توليد اقتصادي فراورده هاي با ارزش در پالايشگاه ها براي مصارف داخلي و صادرات با رشد 3 درصد براي بنزين و 4/0 درصد براي نفت گاز است كه در همين راستا برجذب سرمايه هاي بخش خصوصي براي احداث پالايشگاه تاكيد شده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، رسيدن به توليد 400 ميليون متر مكعب گاز طبيعي درروز در برنامه هاي شركت ملي گاز ايران به تصويب رسيده است كه به منظور بهره گيري هرچه بيشتر ازمنابع گاز طبيعي سهم گاز در سبد عرضه انرژي كشوربايد به 55 درصد افزايش يابد .