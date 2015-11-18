بازیکنان متین دچار غرور نمی شوند/به صدر جدول چشم دوخته ایم

مجید بذرافشان مدیرعامل تیم متین صالحین ورامین در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان تیم متین در دو بازی گذشته خود ثابت کردند که شایستگی های زیادی دارند و بسیار فراتر از پیش بینی کارشناسان عمل کردند.

وی افزود: یکی از تیم هایی که خیلی زودتر از سایر تیم ها، تمرینات خود را آغاز و دوران بدنسازی خوبی را پشت سر گذاشت، تیم متین ورامین بود و کادر فنی نیز توانست با توجه به فرصت زمانی مناسب تاکتیک های مورد نظر خود را اجرا کند.

بذرافشان با اشاره به پیروزی های اخیر متین مقابل شهرداری ارومیه و بانک سرمایه ادامه داد: از آنجایی که بازیکنان تیم متین ورامین باتجریه هستند، دچار غرور و خود بزرگ بینی نخواهند شد و مقابل ثامن الحجج خراسان همان انرژی دیدار با شهرداری ارومیه و بانک سرمایه را خواهند گذاشت.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین اضافه کرد: تلاش داریم تا ظرف سه هفته آینده، امتیازات لازم در دیدار با ثامن الحجج، سایپا و گوهر کویر زاهدان را جمع آوری کرده و در میان دو تیم اول لیگ قرار بگیریم.

مدیرعامل تیم متین صالحین ورامین یادآور شد: استراتژی تیم ما آن است که در دور اول مسابقات، جز چهار تیم اول بوده تا در مرحله پلی آف، مسابقه راحت تری را پیش رو داشته باشیم و این امر زمانی محقق خواهد شد که تیم دچار حاشیه و غرور نشود.