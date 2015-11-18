محمد صادق نکوییان در خصوص وضعیت خسارتهای ناشی از بارندگی به عشایر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفته گذشته به دلیل بارندگی های وسیع در سطح استان هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان خسارت به عشایر وارد شد.

وی ادامه داد: در این بارندگی ها بالغ بر ۷۵۰ راس گوسفند تلف شد و بیش از هزار کیلومتر از راه های عشایری در سطح استان از بین رفت.

مدیر کل امور عشایر استان فارس اظهار داشت: در حال حاضر فرمانداری ۲۳ شهرستان برآورد خسارت کرده و به استان میزان خسارتها را اعلام کرده است.

نکوییان با تاکید بر اینکه راه های عشایری در سطح استان از نظر فنی مشکل دارد، افزود: اکثر راه های عشایری در کوهستانها واقع شده که به دنبال بارش شدید باران ۴۰ هکتار از اراضی عشایر و ۲۵ کیلومتر قنوات از بین رفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عملیات تعمیر این راه ها در حال انجام است، افزود: با وجود اینکه هنوز از سوی ستاد بحران اعتباری در این خصوص تخصیص نیافته اما این اداره کل تعمیر راه های عشایری را در برخی از شهرستانها آغاز کرده است.

مدیر کل امور عشایر فارس ادامه داد: در این خصوص از اداره راه دستگاه هایی به منظور تعمیر راه های عشایری در برخی از شهرستانها از جمله فیروزآباد آورده شده و کار در حال انجام است.