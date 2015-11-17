حضور هفت تيم خارجی در مسابقات جهانی کشتی فرنگی در خرمشهر قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم شامگاه امروز سه شنبه در حاشیه برگزاری شورای ورزش خرمشهر در جع خبرنگاران، به تجربه خوب برگزاری مسابقات کشتی جهانی سال گذشته در منطقه ازاد اروند اشاره کرد و گفت: ما سال گذشته تجربه بسیار خوبی در خصوص برگزاری مسابقات لیگ جهانی كشتی فرنگی داشتیم که حاصل آن، رضایتمندی اتحادیه جهانی و مجمع مدیریتی کشتی کشور بود.

وی افزود: همین امر سبب شد باز هم استان خوزستان و منطقه آزاد اروند را به عنوان میزبان مسابقات معرفی کنیم.

دبیر فدراسیون کشتی همچنین میل و رغبت مسئولان منطقه آزاد اروند و استقبال تماشاگران در سال گذشته را عاملی مهم در برگزاری مجدد این مسابقات در این منطقه دانست

بنی تمیم در ادامه از قطعی شدن حضور هفت تیم خارجی در مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون هفت تیم خارجی حضورشان قطعی شده اما به طور حتم چند تیم دیگر نیز اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون حضور تیم هایی از كشورهای مجارستان، مصر، اکراین، روسیه، عراق و ارمنستان قطعی شده است اما شرکت ۱۷ تیم در این مسابقات پیش بینی می شود.

دبیر فدراسیون کشتی با بیان اینکه سه تیم داخلی در این مسابقات حضور دارند، تصریح کرد: این سه تیم داخلی مربوط به مسابقات قهرمانی کشور است که سه تیم اول این مسابقات می توانند در این مسابقات شرکت داشته باشند.

وی اضافه کرد: دو تیم از میان این سه تیم داخلی، خوزستانی هستند و تیم «بیمه رازی» دیگر تیم داخلی شرکت کننده در این مسابقات خواهد بود.

بنی تمیم از امکان شرکت میزبان در این مسابقات خبر داد و افزود: میزبان به شرطی که تمام نفرات آن کشتی گیران بومی باشند می تواند در مسابقات شرکت کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد اروند میزبان مسابقات است به طور قطع تیم میزبان به نام سازمان منطقه آزاد اروند شرکت خواهد داشت.

دبیر فدراسیون کشتی در ادامه به برشماری امکاناتی که از سوی فدراسیون برای برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی ارائه خواهد شد پرداخت و گفت: فدراسیون در راستای تامین تمام تجهیزات لازم و مورد نیاز برای سه روز برگزاری مسابقات ورود خواهد کرد و تجهیزاتی همچون سیستم صوتی، نور، تشک ها و سایر ارکان برگزار کننده مسابقات توسط فدراسیون تامین خواهد شد.

بنی تمیم همچنین به جلسه امروز شورای ورزش خرمشهر با دستور کار برگزاری این مسابقات اشاره و عنوان کرد: در این جلسه، دو موضوع مهم از جمله آماده نبودن سالن محل برگزاری رقابت ها و تقسیم وظایف مطرح شد.