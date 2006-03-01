تظاهرات گسترده مردمي بر ضد سفر بوش در هند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،هزاران تن ازمسلمانان هند با تجمع درمسجد جامع دهلي نو در تظاهراتي كه توسط جماعت علماي هند (يكي از سازمانهاي اسلامي) سازماندهي مي شود، شركت خواهند كرد .



جرج بوش امشب براي ديداري سه روزه وارد دهلي نو خواهد شد؛ وي در ديدار ازاين كشور به حيدرآباد مركز ايالت آندراپرادش نيز سفر خواهد كرد .



پيش از اين ديدار،چند حزب سياسي كه بيشتر آنها از احزاب كمونيست هستند و كميته اي را عليه ديدار بوش تشكيل دادند، يك راهپيمايي اعتراض آميز برگزار خواهد كرد و معترضان قرار است در اين راهپيمايي ها، كاريكاتورها و پيراهنهايي كه بوش را مورد تمسخر قرار مي دهند ، استفاده كنند .



كميته مذكور امروز با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه جرج بوش بالاترين مقام امپرياليسم آمريكاست كه امروزه دشمن اصلي حاكميت ملتها و مردم جهان است.

سهمات يك سازمان فرهنگي وابسته به احزاب چپ نيز اعلام كرد كه فعالاني ازگروههاي ديگر كاريكاتورها، پوسترها و پيراهنهايي را كه روي آنها شعارهاي مانند " قاتل در شهر" نوسته شده است،درست كرده اند.



در حالي كه مسلمانان از سياست خارجي بوش درخاورميانه خشمگين هستند، احزاب چپ گرا مخالف سياستهاي اقتصادي آمريكا كه آن را استثمار فقرا مي خواهند،هستند.

كمونيستها همواره از دولت هند به خاطر موضع نرمش در قبال آمريكا كه در امور سياست خارجي هند دخالت مي كنند، انتقاد

مي كنند.



در هند كه 1.1 ميليارد جمعيت دارد حدود 130 ميليون مسلمان زندگي مي كنند . اين كشور يكي از كشورهايي است كه بيشترين تعداد مسلمانان را در خود جاي داده است.