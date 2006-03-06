نويسندگان جوان از بيان داستاني زندگي معصومين ( س ) غفلت نكنند

اين نويسنده در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : در شرايطي كه با توهين و اعمال ضد ديني در سطح جهان توطئه مي كنند ، هنرمندان واهل قلم نبايد زمان را ازدست بدهند .

مريم صباغ زاده ايراني ياد آور شد : به عنوان نويسنده اي كه قالب بر 500 قطعه داستاني براي ائمه و معصومين ( س ) كار كرده ام ، معتتقدم كه مردم هميشه بيشترين و بهترين انرژي را براي مقابله با توطئه هاي ضد ديني دارند ، اما اصحاب قلم نيز بايد هوشيارباشند .



وي تصريح كرد : اين روزها به اعتقادات مسلمانان توهين و قلبشان آزرده شده است ، چه در مورد اهانت به حضرت محمد (ص) و چه در مورد حادثه سامراء ، كه اخيرا مسئله تخريب مكاني به اسم مقام رضا در كركوك و تخريب مقام سلمان فارسي نيز به اين اعمال توهين آميز اضافه شده است .

صباغ زاده ايراني يادآورشد : توصيه من به نويسندگان جوانتراين است كه زندگي پرنشاط و پردستاورد معصومين را در خلق اثرپيش روي خود قراردهند و مخاطبان را با نكات و جلوه هاي درخشان شخصيتي ائمه اطهار( س ) آشنا نمايند .