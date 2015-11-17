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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱:۱۱

پلی‌آف یورو ۲۰۱۶؛

سوئد با گل‌های زلاتان راهی یورو شد/ صعود اوکراین به مرحله نهایی

سوئد با گل‌های زلاتان راهی یورو شد/ صعود اوکراین به مرحله نهایی

تیم‌های ملی فوتبال سوئد و اوکراین با پیروزی برابر دانمارک و اسلوونی در مجموع دو بازی رفت و برگشت جواز حضور در مرحله نهایی یورو ۲۰۱۶ را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله پلی‌آف رقابتهای مقدماتی یورو ۲۰۱۶ سه شنبه شب با برگزای دو دیدار ادامه یافت که در یکی از بازی‌ها تیم ملی دانمارک میزبان سوئد بود که این بازی حساس با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

زلاتان ابراهیموویچ در دقایق ۱۹ و ۷۶ هر دو گل تیم سوئد را به ثمر رساند. یوسف پولسن (۸۱) و جانیک وسترگارد (۹۰) زننده گل‌های دانمارک بودند. سوئد که بازی رفت را نیز ۲ بر یک برده بود در مجموع ۴ بر ۳ پیروز شد و به مرحله نهایی یورو راه یافت.

در دیگر دیدار تیم ملی اسلوونی پذیرای اوکراین بود و این بازی نیز با وجود در بر داشتن ۷ دقیقه وقت اضافه با تساوی یک بر یک پایان یافت. باستین سزار در دقیقه یازده بازی برای اسلوونی گلزنی کرد. در دقیقه ۹۰ نیز آندری یارمولنکو گل تساوی را برای اوکراین به ثمر رساند تا این تیم در مجوع ۳ بر یک برنده شود و به مرحله نهایی یورو ۲۰۱۶ فرانسه راه یابد.

کد مطلب 2971042

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