نامه سناتور بلک به اسد: سرنگونی نظام سوریه از ۲۰۰۱ مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «ریچارد دیک بلک» سناتور ایالت ویرجینیا در نامه ای خطاب به «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد دلیل اصلی جنگ سوریه، چالش های داخلی در این کشور نیست بلکه دلیل اصلی بحران این کشور، نزاع میان کشورهایی است که در تلاش هستند سوریه را مزدور خود کنند.

وی در ادامه گفت: «ویسلی کلارک» فرمانده سابق نیروهای همپیمان در اروپا در سال ۲۰۰۱ گفت «کشورهای غربی طرحی را در راستای سرنگونی نظام سوریه پی ریزی کرده اند» و هم اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از توطئه نظامی میان اعضای ائتلاف ناتو، عربستان و قطر علیه سوریه، آنها هنوز نتوانسته اند فرمانده ای از میان آنچه که خود از آن با عنوان انقلابیون یاد می کنند، تعیین کنند.

وی در ادامه از پیشروی های ارتش سوریه بویژه در فرودگاه کویرس واقع در حومه حلب، ابراز خوشحالی کرد. این سناتور آمریکایی تاکید کرد: کشورهای غربی حق ندارند نظامی را که بر اساس انتخابات رسمی مردمی در سوریه روی کار آمده برکنار کنند، این شهروندان سوری هستند که باید در این زمینه تصمیم بگیرند.

بلک تاکید کرد: قبل از آغاز جنگ در سوریه، این کشور یکی از پیشرفته ترین کشورهای عربی در زمینه حقوق زنان بود. سناتور آمریکایی ایالت ویرجینیا با اشاره به حملات غرب از جمله آمریکا به سوریه گفت: قبل از اینکه از سوریه انتقاد شود، متحدان آمریکا از جمله عربستان، قطر و کویت باید به ملت‌های خود آزادی بدهند.

وی تصریح کرد: بسیار نامید کننده است که آمریکا با تحویل کامیون‌های موشک ضد تانک « تاو» به تروریست‌ها با کمک های مسکو به سوریه مقابله کرد. سناتور آمریکایی، تاکید کرد که تجهیز «تروریست‌های خوب» به سلاح و عدم تجهیز «تروریست‌های بد» یک بازی گمراه کننده است.

بلک افزود: گروهک «جیش الفتح» کمک های نظامی آمریکا زیادی را دریافت کرده است. این گروهک متشکل از عناصر جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه است و این بدین معناست که آمریکا کمک های تسلیحات را به همان تروریست هایی می دهد که هزاران شهروندش را در ۱۱ سپتامبر کشتند و این خیانت بزرگی به قربانیان این حادثه است.