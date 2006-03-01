به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، علي زاد سر در حاشيه جلسه علني امروز مجلس با اشاره به اظهارات علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي مبني بر اينكه " اگر آمريكا اصول ما را بپذيرد و بر حق ما صحه بگذارد مي توان با اين كشور مذاكره كرد گفت: من از اين اظهارات آقاي لاريجاني حمايت مي كنيم و از اينكه امثال آقاي لاريجاني معتقدند كه مذاكره با دشمن هم مي تواند مفيد باشد ، يك گام مثبت در سياست خارجي محسوب مي شود و به سهم خود از آقاي لاريجاني تشكر مي كنم.

وي افزود: من معتقدم به جاي روسها و انگليسي ها اگر با آمريكا مذاكره كنيم بهتر است.