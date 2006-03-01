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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۴۴

علي زادسر در جمع خبرنگاران:

مذاكره با دشمن هم مي تواند مفيد باشد

مذاكره با دشمن هم مي تواند مفيد باشد

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت:از اينكه امثال آقاي لاريجاني معتقدند مذاكره با دشمن هم مي تواند مفيد باشد ، يك گام مثبت در سياست خارجي محسوب مي شود و به سهم خود از آقاي لاريجاني تشكر مي كنم.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، علي زاد سر در حاشيه جلسه علني امروز مجلس با اشاره به اظهارات علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي مبني بر اينكه " اگر آمريكا اصول ما را بپذيرد و بر حق ما صحه بگذارد مي توان با اين كشور مذاكره كرد گفت: من از اين اظهارات آقاي لاريجاني حمايت مي كنيم و از اينكه امثال آقاي لاريجاني معتقدند كه مذاكره با دشمن هم مي تواند مفيد باشد ، يك گام مثبت در سياست خارجي محسوب مي شود و به سهم خود از آقاي لاريجاني تشكر مي كنم.

وي افزود: من معتقدم به جاي روسها و انگليسي ها اگر با آمريكا مذاكره كنيم بهتر است. 

کد مطلب 297105

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