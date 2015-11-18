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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۹:۵۶

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

بارش ها در زنجان افزایش داشته است

بارش ها در زنجان افزایش داشته است

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه بارش‌ها طی سال زراعی افزایش داشته است، گفت: بارش در زنجان ۵۲ درصد افزایش داشته است.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باگذشت ۵۲ روز از پاییز  (طی سال زراعی) بارش‌ها در استان زنجان ۷۳ میلی‌متر بوده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: میزان بارش‌ها در این بازه زمانی نسبت به دوره آماری ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به بیشترین بارش در این بازه زمانی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: قیدار با ۸۵ میلی‌متر و خرمدره با ۸۲ میلی‌متر بیشترین بارش در این بازه زمانی را در استان زنجان به خود اختصاص داده است.

یاغموری تأکید کرد: خوشبختانه میزان بارش طی سال زراعی در استان بسیار مطلوب بوده است.

وی به وضعیت جوی استان زنجان طی ۲۴ ساعت آینده اشاره کرد و  افزود: طی ۲۴ ساعت آینده بارش برف را در استان شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمایی استان زنجان طی ۲۴ ساعت آینده اشاره کرد و یادآور شد: به‌تبع با بارش برف در استان دمای هوای هم افت خواهد داشت.

کد مطلب 2971059

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