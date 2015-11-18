زنان مسن راضی از زندگی استخوان های سالم تری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات قبلی نشان داده است که بیش از نیمی از زنان بالای ۵۰ سال مبتلا به پوکی استخوان یا استئوپروز هستند. این وضعیت می تواند موجب شکنندگی استخوان شده و احتمال شکستگی را بالا ببرد.

مهمترین عواملی که احتمال بروز پوکی استخوان را افزایش می دهد شروع یائسگی، مصرف سیگار، کم تحرکی و مصرف کم لبنیات است. اینک مطالعه جدیدی نشان داده است که استرس هم می تواند با تاثیر بر سوخت و ساز بدن بر روی احتمال بروز پوکی استخوان اثرگذار باشد. محققان می گویند رفتار افرادی که افسردگی دارند هم می تواند موجب کاهش فعالیت های بدنی توسط آنها و یا احتمالا افزایش مصرف سیگار شود و بدین وسیله می تواند احتمال بروز پوکی استخوان در آنها را افزایش دهد.

در این مطالعه که بر روی ۱۱۰۰ زن ۷۰-۶۰ ساله فنلاندی صورت گرفته است تراکم استخوان این افراد مرتبا اندازه گیری شد. مطالعه نشان داد که در یک دوره زمانی ده ساله تراکم استخوان این زنان بطور متوسط ۴ درصد کاهش پیدا می کند. همین مطالعه نشان داد که تراکم استخوان در زنانی که از زندگی شان راضی بودند ۵۲ درصد بیش از زنانی بود که احساس نارضایتی از زندگی شان داشتند. همچنین در افراد راضی از زندگی روند کاهش تراکم استخوان در طی دوره ده ساله کُندتر از زنان ناراضی بود.

محققان می گویند احساس رضایت از زندگی و روحیه خوب در زنان می تواند با تقویت رفتارهای خوب مثل افزایش فعالیت های بدنی یا عدم استعمال دخانیات موجب محکم تر ماندن استخوان ها شود.