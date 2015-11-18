به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی، «یوکیو آمانو» در آغاز سخنرانی خود با ابراز همدردی با مردم فرانسه به دلیل حملات جمعه شب پاریس از مردم و دولت های لبنان و پاریس حمایت کرد و گفت: از زمان سخنرانی سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل، آژانس یک سال پر از تحولات را پشت سرگذاشته است. پیشرفت های مهمی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران حاصل شده است و من درباره آن با بیان برخی جزئیات صحبت خواهم کرد.
وی در ادامه گفت: ابتدا اجازه بدهید تا رضایت کامل خود را از اقدام رهبران جهان از تصویب اهداف توسعه پایدار که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل حاصل شده اعلام کنم.
آمانو در مورد ایران نیز با بیان اینکه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، گفت: معتقدم که پیشرفت قابل توجهی در خصوص مساله هستهای ایران حاصل شده است که یک موفقیت واقعی برای دیپلماسی محسوب میشود. این نشان میدهد که حتی مسائل پیچیده و چالشبرانگیز نیز از طریق گفتگو -گفتگویی که برای رسیدن به نتیجه باشد نه گفتگو برای گفتگو- قابل حل شدن هستند.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد همکاری های ایران با این نهاد بین المللی گفت: همه مراحل راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران بر اساس برنامه اقدام مشترک (برجام) به پایان رسیده و کارشناسان آژانس اکنون در حال تحلیل و بررسی نهایی درباره برنامه هستهای ایران هستند. این آژانس تا زمان تعیین شده ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) گزارش خود را به شورای حکام این آژانس ارایه میکند. همانطوری که گفتم پیشرفت های مهمی درخصوص اجرای پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حاصل شده است. ایران پروتکل الحاقی را علاوه بر توافقنامه پادمانیاش با آژانس اجرا خواهد کرد. این یک ابزار قدرتمند راستیآزمایی است که به آژانس اجازه دسترسی بیشتر به اطلاعات و تاسیسات در ایران را میدهد.
آمانو افزود: ایران همچنین موافقت کرده است تا یک سری اقدامات شفاف ساز مضاعف را اجرا کند که فراتر از پروتکل الحاقی است و به آژانس کمک خواهد کرد تا درک بهتری از فعالیت های هستهای ایران داشته باشد. ما همچنین در ماه ژوئیه با ایران یک نقشه راه را امضا کردیم که براساس آن قرار است موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هستهای ایران تا پایان سال جاری حل و فصل شود. فعالیتهای تعیین شده در این نقشه راه تا ضربالاجل ۱۵ اکتبر تکمیل شدند. ما در حال نهایی کردن تحلیل خود از تمام اطلاعاتی هستیم که در اختیار داریم و من ارزیابی نهاییام از تمام مسایل باقیمانده درباره برنامه هستهای گذشته و حال ایران را تا ۱۵ دسامبر به شورای حکام ارائه خواهم داد. گزارش من، بر مبنای واقعیت، عینی و بیطرفانه خواهد بود و کشورهای عضو پاسخ مناسب را تعیین خواهند کرد.
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