تا تحقق روند انتقالی در سوریه تنها چند هفته فاصله داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا که هم اکنون در پاریس به سر می برد، در جمع خبرنگاران گفت: ما تنها چند هفته تا وقوع تحقق روند قابل توجه انتقالی در سوریه فاصله داریم.

وی با بیان این که آمریکا به اعمال فشار برای تحقق این امر ادامه خواهد داد افزود: ما درخصوص تحقق روند انتقالی در سوریه، دربازه زمانی چند ماه سخن نمی گوییم، بلکه مطلوب ما تحقق این امر در چند هفته آتی است.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کردد: چیزی که در آغاز تحقق روند سیاسی در سوریه به آن نیاز داریم، برقراری آتش بس در این کشور است. وی همچنین درخصوص حضور ایران و روسیه در مذاکرات سوریه ابراز خشنودی کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر، از توافق کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش برای تبادل اطلاعات پیرامون آنچه وی مبارزه با داعش نامید، خبر داده بود.