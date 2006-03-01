ايران مي تواند درجام جهاني 2006 بدرخشد/ رسانه ها نقش عظيمي در پيشرفت فوتبال داشته اند

به گزارش خبرنگار" مهر" دراصفهان ، پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا درحاشيه اجلاس طرح آسيا ويژن اصفهان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: وقتي به تك تك بازيكنان ايراني نگاه مي كنيم در مي يابيم كه بسياري از بازيكنان شما بدليل حضور در ليگ هاي معتبر اروپايي داراي تجربه بسيار خوبي براي همراهي تيم ملي ايران درمعتبرترين رقابتها برخوردار هستند.

وي افزود: برگزاري رقابتها در قاره اروپا و در كشوري چون آلمان كه فوتبالدوستان آن شناخت نسبتا خوبي بر روي فوتبال ايران دارند نكته بسيار مثبتي است كه شانس ايران را براي حضور در مرحله بعد و جه بسا مرحله نيمه نهايي بالا مي برد. البته بازيكنان ايراني براي كسب اين موفقيت بايد ازجان مايه بگذارند و همگي يكدل همچنان كه نظم و تكنيك فردي دارند با تاكتيك قابل قبول براي اين رويداد آماده شوند.

وي با اشاره به شكايت سران ( آ س آن ) به فيفا گفت: وقتي من بعنوان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا از كشورهاي بلوك شرق انتقاد كردم كه براي ارتقا وضعيت فوتبالتان بايد تحول ايجاد كرد به مذاقشان خوش نيامد و بهمين دليل از من به فيفا شكايت كردند.

پيترولاپان عوامل موفقيت در آسيا ويژه را مديريت ، بازاريابي ، مسابقات مردان و بانوان ، فوتسال ، داوران ، مربيان ، پزشكان ورزشي و همچنين رسانه ها و هواداران ذكر كرد و اظهارداشت: رسانه ها نقش عظيمي در تحول فوتبال ايفا كرده اند و نقش پررنگي را هم در ادامه براي پيشرفت اين طرح ايفا مي كنند. رسانه ها هستند كه موجب رونق فوتبال هستند و من از نقش آنها بعنوان خط حمله در يك تيم نام مي برم. همچنين نبايد ازتاثيرگذاري هواداران فوتبال هم كه در همه شرايط يار و ياور اين رشته هستند به سادگي گذشت براي موفقيت بايد آنها را هم ساماندهي نمود.

پيترولاپان افزود: فوتبال درجهان 99 درصد بصورت آماتور به اجرا در مي آيد و ما درآسيا قصد داريم با اجراي طرح آسيا ويژن يك درصد فوتبال حرفه اي را به دو درصد افزايش دهيم و در اين راه رسانه ها نقش عظيمي بر عهده دارند.

دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا به نقش ارزنده تماشاگران دربحث فوتبال اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: كانون نهاد انجمن هواداران آنقدراهميت دارد كه وقتي سهام يك تيم بزرگ همچون منچستر را مي خواستند به يك ثروتمند آمريكايي بفروشند هواداران اين تيم جلوگيري كردند و يا آنكه هواداران در بسياري از اوقات از ورشكستگي تيمها هم جلوگيري نموده اند.

وي بار ديگر به حضور ايران درجام جهاني 2006 آلمان تاكيد كرد و خاطرنشان ساخت: فيفا از ايران در اين زمينه حمايت مي كند و حق مسلم و قانوني كشور شما بهيچوجه نمي تواند ناديده گرفته شود.

پيترولاپان همچنين اصفهان را مستعد دربرگزاري طرح آسيا ويژن ذكر كرد و به برگزاري مطلوب اين طرح ابراز اميدواري نمود.