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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۸:۱۴

دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان با وزیر دفاع آمریکا

دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان با وزیر دفاع آمریکا

« راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان روز گذشته در پنتاگون با وزیر دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان که در سفر ۵ روزه در آمریکا به سر می برد روز گذشته در تاریخ ۱۷ نوامبر(۲۶ آبان) در پنتاگون با «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن گفتگو در مورد وضعیت منطقه و برقراری امنیت در افغانستان، دو طرف بر افزایش همکاری های مشترک برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

همچنین وزیر دفاع آمریکا با اشاره به عملکرد مثبت پاکستان در مبارزه با تروریسم در غالب برنامه ای تحت عنوان عملیات «ضرب عضب» از تلاش های «اسلام آباد» برای مبارزه با تروریسم تشکر کرد.

کد مطلب 2971094

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