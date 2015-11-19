مصاف هدف پویان و نفت وگاز گچساران/ تلاش نماینده قم برای رتبه پنجم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: لیگ بر‌تر هندبال به گام‌های آخر خود نزدیک شده است و برخی از تیم‌های حاضر در لیگ بر‌تر برای کسب قهرمانی و برخی دیگر برای قطعی کردن بقای خود در لیگ تلاش می‌کنند.

تیم هندبال هدف پویان جوان قم که امسال تنها نماینده قم در بالا‌ترین سطح رقابتی هندبال ایران محسوب می‌شود پس از کسب عنوان سوم در دور مقدماتی نتوانست به جمع ۴ تیم بر‌تر صعود کند و حالا به دنبال کسب رتبه پنجم جدول است.

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون هندبال، ۲ تیم بر‌تر گروه‌های ۲ گانه لیگ بر‌تر راهی مرحله نهایی شدند تا برای کسب عنوان قهرمانی رقابت کنند که البته دست هدف پویان قم از رسیدن به این مرحله کوتاه ماند.

تیم‌های سوم و چهارم مرحله گروهی نیز در مرحله دوم برای کسب عناوین پنجم تا هشتم قرار گرفتند تا تیم‌های هفتم و هشتم راهی لیگ دسته اول شوند که البته با انصراف یک تیم، این گروه تبدیل به گروهی ۳ تیمی شد.

حالا هدف پویان جوان قم، نفت و گاز گچساران و چمران لارستان برای رهایی از سقوط تلاش می‌کنند و تیم سوم از این جمع راهی دسته اول می‌شود که البته با توجه به توانمندی‌های فنی تیم هدف پویان قم، این تیم احتمالا با کسب صدر جدول عنوان پنجم لیگ بر‌تر را از آن خود خواهد کرد.

هدف پویان در دور نخست مرحله دوم استراحت داشت اما پیروزی چمران لارستان برابر نفت و گاز گچساران، تیم گچسارانی را در آستانه سقوط قرار داده و آن‌ها اگر این هفته در خانه به هدف پویان قم ببازند باید خود را آماده قعرنشینی کنند.

هدف پویان مسابقه نخست خود را در این مرحله روز پنچ‌شنبه در گچساران برابر نفت و گاز این شهر برگزار می‌کند و سپس به قم باز می‌گردد تا بار دیگر همانند مرحله گروهی با چمران لارستان مسابقه دهد.

چشم هدف پویان در این مسابقه به بازیکنان تأثیرگذار آن است چنان که در صورتی که الناز قاسمی، مرضیه افشاری و نوریه عباسی به عنوان مثلث قدرت هدف پویان در شرایط ایده آل خود قرار داشته باشند شرایط برای گچسارانی‌ها بسیار سخت خواهد شد.

حضور یک سنگربان باهوش و توانمند به نام فاطمه خلیلی در دروازه هدف پویان که از دروازه تیم ملی نیز حراست می‌کند می‌تواند سد محکمی در برابر حملات نفت و گاز باشد.

در آن سوی میدان تیم نفت و گاز گچساران که فصلی کاملا ناامیدکننده را پشت سر گذاشته تقریبا در همه مسابقات خود مغلوب شده و روی کاغذ بعید است بتواند در برابر هدف پویان عرض اندام کند گرچه در هندبال همانند بسیاری از رشته‌های ورزشی دیگر چیزی قابل پیش بینی نیست.

احمدی نیا: نفت و گاز گچساران را دست کم نمی‌گیریم

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نفت و گاز گچساران را دست کم نمی‌گیریم و توجهی به نتیجه دیدار این تیم برابر شهید چمران لارستان نداریم.

زهرا احمدی‌نیا اظهار داشت: در حال حاضر تیم هندبال هدف پویان در شرایط خوبی از نظر میزان آمادگی قرار دارد و تمامی نفرات برای دیدار روز جمعه برابر نفت و گاز گچساران در اختیار تیم هستند.

وی افزود: اگر در مرحله گروهی باتجربه تر عمل می‌کردیم می‌توانستیم در جمع ۴ تیم بر‌تر لیگ بر‌تر هندبال قرار بگیریم که البته این بی‌تجربگی با توجه به میانگین سنی تیم ما و نخستین حضور در لیگ بر‌تر طبیعی است.

سرمربی تیم هدف پویان قم گفت: نفت و گاز گچساران مسابقه قبلی خود در این مرحله را به نماینده فارس باخته اما این دلیل نمی‌شود که بخواهیم این تیم را دست کم بگیریم.

احمدی نیا بیان داشت: هدف پویان در این بازی با تمام قوا به میدان می‌رود و می‌خواهیم با کسب یک پیروزی در خارج از خانه با انگیزه‌ای دوچندان هفته آینده به دیدار شهید چمران برویم.

وی عنوان کرد: حضور در لیگ بر‌تر برای نخستین بار، تجربه خوبی برای بازیکنان جوان ما بوده است و بدون شک می‌توانیم در فصل آینده تیمی باکیفیت‌تر و خطرناک‌تر برای حریفان باشیم.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان تصریح کرد: از تیم نفت و گاز گچساران شناخت داریم و این تیم را آنالیز کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم با امتیاز کامل مسابقه با نفت و گاز را به اتمام برسانیم.

دیدار تیم‌های هندبال هدف پویان قم و نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۹ آبان در گچساران برگزار می‌شود.