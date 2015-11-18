رئیس کتابخانه ملی ترکیه به ایران آمد

امین عارف‌نیا مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای زلفی تومان رئیس کتابخانه ملی ترکیه بامداد امروز چهارشنبه ۲۷ آبان از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد و مورد استقبال هئیتی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار گرفت.

وی در مورد برنامه‌های رئیس کتابخانه ملی ترکیه در مدت حضورش در ایران هم اعلام کرد: آقای تومان ساعت ۹:۳۰ امروز از آرشیو ملی و سپس از کتابخانه ملی ایران بازدید می‌کند و پس از دیدار با همتای ایرانی خود و برگزاری نشست خبری روسای دو کتابخانه ملی، راهی مرکز پژوهشی میراث مکتوب می‌شود و از این موسسه هم بازدید می‌کند. بازدید از موزه و کتابخانه ملی ملک و شرکت در نشستی به میزبانی شهر کتاب از دیگر برنامه‌های روز نخست رئیس کتابخانه ملی ترکیه در ایران است.

مدیرکل روابط عمومی کتابخانه ملی اضافه کرد: آقای تومان فردا پنجشنبه در سفری به قم با استاندار این استان ملاقات خواهد کرد. دیدار با رئیس جامعه المصطفی و بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و ملاقات با حجت الاسلام دکتر مرعشی نجفی رئیس این کتابخانه از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر رئیس کتابخانه ملی ترکیه به ایران است.

عارف‌نیا گفت: آقای تومان در مسیر برگشت از قم، با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) به ایشان ادای احترام می‌کند و سپس عازم مشهد می‌شود و پس از زیارت بارگاه امام رضا (ع) و بازدید از کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی، با استاندار خراسان رضوی ملاقات می‌کند. بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی این استان هم در بازدید رئیس کتابخانه ملی ترکیه، پپیش بینی شده است. آقای تومان جمعه شب با بازگشت به ترکیه، به سفرش به کشورمان پایان می‌دهد.

زلفی تومان از سال ۲۰۱۲ نیز به عنوان رئیس کتابخانه ملی جمهوری ترکیه فعالیت می‌کند.