فدراسيون فوتبال با جديت پيگير مسابقه با آرژانتين است / كادرفني در انتخاب ملي پوشان توصيه پذير نيست

دكترمحمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال درگفت و گوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: فدراسيون فوتبال با جديت براي يافتن حريفان تداركاتي مناسب و مورد نظركادرفني تلاش مي كند وهر زمان كه توافق هاي نهايي دراين زمينه حاصل شد، نام اين تيمها و حريفان تداركاتي تيم ملي را اعلام خواهيم كرد.

رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اينكه علاقمندان به تيم ملي نبايد به شايعاتي كه هرروز درمطبوعات مطرح مي شود توجه كنند گفت: مطبوعات تنها براي فروش بيشتر به اينگونه شايعات مي پردازند ونبايد مردم به اينگونه شايعات توجه كنند. فدراسيون فوتبال تمام توان خود را براي ديداربا تيمهاي مطرح فوتبال دنيا بكار گرفته وبه زودي ليست حريفان تداركاتي تيم ملي تا پيش ازجام جهاني را اعلام خواهد كرد.

دادكان درخصوص وضعيت برگزاري ديدار تداركاتي با تيم ملي فوتبال آرژانتين گفت: اين موضوع را ازطريق نماينده وزارت امور خارجه ايران در آرژانتين و يكي ازآژانسهاي فيفا درحال پيگيري هستيم و تاكنون فدراسيون فوتبال شرايط خود را براي انجام اين مسابقه اعلام كرده و منتظر پاسخ فدراسيون فوتبال آرژانتين هستيم. البته ما اعلام كرديم حتي درصورتي كه برگزاري اين ديدار به هر دليلي درايران امكان پذيرنباشد، تيم ملي فوتبال ايران آماده است تا دريك كشورثالث با آرژانتين ديدار كند.

وي درخصوص ديدار روزچهارشنبه تيم ملي مقابل كاستاريكا خاطرنشان كرد: كاستاريكا يكي ازتيم هاي راه يافته به جام جهاني است و تحت هرشرايطي ديدارمقابل اين تيم مي تواند بازي تداركاتي مناسبي براي بازيكنان و كادرفني محسوب شود و اميدوارم اين ديدارسرآغازخوبي براي حضورقدرتمند وشايسته تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني 2006 آلمان باشد.

رئيس فدراسيون فوتبال درخصوص ادعاي مربيان كاستاريكا مبني براينكه ما حريف آساني پيش رو داريم و به راحتي مقابل اين تيم به پيروزي خواهيم رسيد، يادآورشد: به نظرمن تيم كاستاريكا بايد ادعاي خود را درزمين مسابقه ثابت كند، چرا كه با آمادگي كه بازيكنان تيم ملي از آن برخوردارند قول مي دهم اين تيم با شكست ازورزشگاه آزادي بدرقه كنيم. بهرحال آنچه كه دربازيهاي تداركاتي بيش از نتيجه بازي اهميت دارد شناخت نقاط ضعف وقوت تيم ملي است كه اميدوارم كادرفني در اين ديدار به خواسته هاي فني خود دست يابند.

دكتردادكان در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون اعزام مربيان ليگ برتربه جام جهاني تصريح كرد: اين حركت بسيارخوبي است، چرا كه مي تواند يك كلاس درس عملي براي مربيان ليگ برتر باشد ولي من از شما سئوال مي كنم وقتي يك باشگاه در طول يك فصل بين 3 تا 4 ميليارد براي اداره يك تيم هزينه مي كند نبايد هزينه اعزام مربي اش به جام جهاني را تقبل كند. بنده با تمام احترامي كه براي مربيان ليگ برترقائل هستم اعتقاد دارم اعزام مربيان به جام جهاني وظيفه باشگاههاست و آنها بايد در اين زمينه پيشقدم شوند.

وي درخصوص شايعاتي كه پيرامون دخالت وي درانتخاب اسامي ملي پوشان مطرح مي شود،گفت: كادرفني در انتخاب بازيكنان تيم ملي كاملا آزاد است وهيچ فرد يا مسئولي حق دخالت درتصميمات كادر فني را ندارد و در واقع كادرفني تحت هيچ شرايطي توصيه پذير نيست وشخصا نه در اين زمينه دخالت مي كنم ونه اجازه مي دهم احدي در اين كار دخالت كند. كادرفني تيم ملي و در راس آن برانكو مسئول انتخاب بازيكنان تيم ملي است و تاكنون درانتخاب بازيكنان كاملا آزادانه، مستقل و بدورازهرگونه فشاري عمل كرده اند.