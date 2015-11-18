چاقی عامل خطر تمام بیماری ها/کودکان اضافه وزن دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هاشمی با بیان اینکه چاقی یک مشکل فراگیر است که روز به روز شیوع بیشتری پیدا میکند، درباره اهمیت برگزاری کنگره پیشگیری و درمان چاقی اظهار کرد: چاقی به عنوان مساله ای جدی فراروی نظامهای بهداشتی درمانی جوامع انسانی اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه مطرح است.
وی افزود: با توجه به تغییرات شیوه زندگی بشر طی دهههای اخیر، الگوی ابتلا به بیماریها نیز از عفونی و واگیردار به سمت بیماری های غیرواگیر نظیر فشارخون، مشکلات قلبی عروقی، دیابت، سرطانها و... سوق پیدا کرده و چاقی و اضافه وزن عامل خطری مشترک برای تمام این بیماری ها به حساب میآید.
دبیر اجرایی پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران با بیان اینکه کنگره پیشگیری و درمان چاقی با هدف ارتقای سطح دانش متخصصان ذیربط و با لحاظ کردن جنبههای مختلف اعم از طب داخلی، تغذیه، طب ورزشی، علوم رفتاری، جراحی، کودکان، علوم پایه و نیز سیاستگذاریهای این عرصه طراحی و پایه ریزی شده است عنوان کرد: از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ آذر ۹۴ در مرکز همایشهای دکتر غرضی بیمارستان میلاد میزبان حضور شرکت کنندگان خواهیم بود.
به گفته هاشمی، تمامی پزشکان عمومی و تخصصهای مرتبط با چاقی جامعه هدف این کنگره هستند که به تناسب برای آنان امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است. همچنین، برخی از اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور به عنوان سخنران مدعو در برنامه شرکت خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تمرکز موضوعی یا شعار ویژه ای برای این دوره از برگزاری کنگره در نظر گرفته شده است، گفت: از آنجا که چاقی به شدت در میان کودکان در حال گسترش است و با توجه به رویکرد سازمان جهانی بهداشت جهت مقابله با این موضوع از یک سو و همکاری موثر وزارت ورزش و جوانان در این گردهمایی از سوی دیگر عنوان "تمرکز بر چاقی کودکان و نوجوانان و تکیه بر ورزش و تغذیه به عنوان عوامل پیشگیری" به عنوان شعار کنگره در نظر گرفته شده است.
هاشمی ادامه داد: رویکردهای نوین تشخیصی و درمانی همواره جزء لاینفک ادوار گذشته این کنگره بوده است. در این دوره علاوه بر موارد پیشین، رویههای سیاستگذاری عملیاتی با مشارکت ارگانهای ذیربط نظیر وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، رسانه ملی، شهرداریها و... نیز در برنامه علمی کنگره لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به ماهیت درمان چاقی مبتنی بر اصلاح شیوه زندگی، کارگاههای رژیم درمانی و فعالیت بدنی برای گروه کودکان و نوجوانان در خلال روزهای برگزاری کنگره در دستور کار قرار دارد اظهار کرد: دستاوردها و روشهای رایج و مورد تایید مقابله با این معضل نیز در بخش نمایشگاهی کنگره معرفی خواهند داشت.
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