ایران و پنج مدعی در آستانه صعود/ شکست عمان، صعود قطر و حذف بحرین!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هشتم از مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های ۲۰۱۹ امارات روز سه‌شنبه با برگزاری ۱۴ دیدار و لغو یک مسابقه پیگیری شد که مهمترین اتفاق این روز صعود قطر به مرحله بعدی، حذف قطعی بحرین از صعود به جام جهانی و شکست تیم‌های مدعی اردن و عمان برابر حریفان آسیای میانه بود. همچنین تیم‌های ایران، ژاپن، استرالیا، کره‌جنوبی، ژاپن و کره‌شمالی با برتری مقابل حریفان خود، به صدرنشینی در این رقابتها ادامه دادند.

در گروه A دو تیم مدعی عربستان و امارات در خانه میهمانان خود پیروز شدند تا رقابت خود در دو هفته پایانی را برای صدرنشین و صعود ادامه دهند؛ هرچند فلسطین نیز همچنان در این گروه شانس صعود به عنوان یکی از تیم‌های دوم برتر به مرحله بعدی را دارد. عربستان با گلباران تیمورشرقی قعرنشین، صدرنشینی خود در این گروه را تحکیم بخشید و امارات هم به سختی در زمین مالزی به برتری ۲ بر یک دست یافت تا همچنان برای صعود مستقیم به مرحله بعدی مسابقات امیدوار باشد.

در گروه B اتفاقات جالبی رخ داد زیرا ابتدا استرالیا در زمین بنگلادش به پیروزی ۴ بر صفر دست یافت اما اردن صدرنشین تا پایان هفته هفتم، شکست تلخی را در زمین قرقیزستان تجربه کرد تا با این نتایج، استرالیا صدرنشین جدید این گروه لقب بگیرد. قرقیزستان با این برد برای صعود به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله بعد همچنان امیدوار باقی‌ماند.

قطر صدرنشین گروه C در زمین بوتان ضعیف‌ترین تیم مسابقات پیروز شد و به خاطر تساوی تیم‌های هنگ‌کنگ و چین، به عنوان نخستین تیم به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد. چین نیز هرچند در زمین هنک‌کنگ به تساوی بدون گل رضایت داد اما همچنان امیدوار است تا به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله بعدی جام صعود کند.

تیم ایران صدرنشین گروه D در زمین گوام به برتری ۶ بر صفر دست یافت و صدرنشینی‌اش در این گروه را تحکیم بخشید و در دیگر بازی این گروه ترکمنستان دست به کار بزرگی زد و با برتری ۲ بر یک خانگی برابر عمان، شانس خود را برای صعود به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله بعدی جام افزایش داد. با شکست عمان، ایران هم برای صعود به عنوان تیم نخست به مرحله بعدی امیدوارتر شد.

در گروه E، ژاپن در زمین کامبوج به برد ضعیف ۲ بر صفر دست یافت اما با همین ۳ امتیاز به صدرنشینی خود در گروه ادامه داد. سوریه هم در رقابت برای جایگاه دوم، در زمین سنگاپور با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد تا ضمن حذف میزبان، به صعود امیدوارتر شود. در تنها دیدار گروه F، عراق در خانه چین تایپه به پیروزی دست یافت و اختلاف امتیازی‌اش با تایلند را به ۵ امتیاز رساند. اگر عراق در این بازی پیروز نمی‌شد، تایلند بدون برگزاری بازی در این هفته، به مرحله بعدی صعود می‌کرد.

کره‌جنوبی، صدرنشین گروه G هم در این هفته میزبانش کامبوج با مغلوب کرد تا به همراه قطر تنها تیم‌های لقب بگیرند که در تمام بازی‌های خود در این مرحله به پیروزی دست یافته‌اند. البته دیدار میانمار - کویت به خاطر تعلیق فعالیت‌های کویت از سوی فیفا برگزار نشد که در صورت اعلام برتری ۳ بر صفر میانمار در این بازی، کره‌جنوبی هم جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات را بدست خواهد آورد.

در گروه آخر یا همان گروه H، کره‌شمالی در یکی دیگر از دیدارهای حساس این هفته با ۲ گل برابر میهمانش بحرین پیروز شد تا به صدرنشینی‌اش در این گروه ادامه دهد. در دیگر بازی این گروه ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک در زمین یمن پیروز شد تا همچنان به صعود به مرحله بعدی امیدوار باشد. با کسب این نتایج بحرین از صعود به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی بازماند و این تیم را باید بزرگترین حذف شده در این مرحله از رقابتها نامید؛ تیمی که کشور رئیس فعلی کنفدراسیون فوتبال آسیا است.

نتایج کامل هفته هشتم از مرحله انتخابی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه و جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ - امارات و جدول رده‌بندی این گروه‌ها به شرح زیر است:

گروه A:

* تیمور شرقی صفر - عربستان ۱۰

* مالزی یک - امارات ۲

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- عربستان ۶ ۵ ۱ - ۲۵ ۳ ۲۲ ۱۶ ۲- امارات ۶ ۴ ۱ ۱ ۲۲ ۳ ۱۹ ۱۳ ۳- فلسطین ۶ ۲ ۳ ۱ ۹ ۴ ۵ ۹ ۴- مالزی ۷ ۱ ۱ ۵ ۳ ۲۸ ۲۵- ۲ ۵- تیمور شرقی ۷ - ۲ ۵ ۲ ۲۹ ۲۷- ۱

گروه B:

* بنگلادش صفر - استرالیا ۴

* قرقیزستان یک - اردن صفر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- استرالیا ۶ ۵ - ۱ ۱۷ ۳ ۱۴ ۱۵ ۲- اردن ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۲ ۱۰ ۱۳ ۳- قرقیزستان ۷ ۳ ۲ ۲ ۹ ۸ ۱ ۱۱ ۴- تاجیکستان ۶ ۱ ۲ ۳ ۹ ۱۲ ۱۲- ۵ ۵- بنگلادش ۷ - ۱ ۶ ۲ ۲۴ ۲۲- ۱

نتایج گروه C:

* هنگ‌کنگ صفر - چین صفر

* بوتان صفر - قطر ۳

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خوده تفاضل امتیاز ۱- قطر ۶ ۶ - ۱ ۲۷ ۲ ۲۵ ۱۸ ۲- هنگ کنگ ۷ ۴ ۲ ۱ ۱۳ ۳ ۱۰ ۱۴ ۳- چین ۶ ۳ ۲ ۱ ۲۱ ۱ ۲۰ ۱۱ ۴- مالدیو ۶ ۱ - ۵ ۴ ۱۴ ۱۰- ۳ ۵-بوتان ۷ - - ۷ ۳ ۴۸ ۴۵- -

نتایج گروه D:

* گوام صفر - ایران ۶

* ترکمنستان ۲ - عمان یک

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- ایران ۶ ۴ ۲ - ۲۰ ۳ ۱۷ ۱۴ ۲- عمان ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۰ ۵ ۵ ۱۱ ۳- ترکمنستان ۷ ۳ ۱ ۳ ۸ ۱۰ ۲- ۱۰ ۴- گوام ۷ ۲ ۱ ۳ ۳ ۱۵ ۱۲- ۷ ۵- هند ۶ ۱ - ۵ ۴ ۱۲ ۸- ۳

نتایج گروه E:

* سنگاپور یک - سوریه ۲

* کامبوج صفر - ژاپن ۲

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- ژاپن ۶ ۵ ۱ - ۱۷ - ۱۷ ۱۶ ۲- سوریه ۶ ۵ - ۱ ۲۰ ۶ ۱۴ ۱۵ ۳- سنگاپور ۷ ۳ ۱ ۳ ۸ ۷ ۱ ۱۰ ۴- افغانستان ۶ ۲ - ۴ ۶ ۱۸ ۱۲- ۶ ۵- کامبوج ۷ - - ۷ ۱ ۲۱ ۲۰- -

نتایج گروه F:

* چین‌تایپه صفر - عراق ۲

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- تایلند ۵ ۴ ۱ - ۱۲ ۴ ۸ ۱۳ ۲- عراق ۴ ۲ ۲ - ۱۰ ۴ ۶ ۸ ۳- ویتنام ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳- ۴ ۴- چین تایپه ۵ - - ۵ ۴ ۱۵ ۱۱- - ۵- اندونزی (محرومیت فیفا) - - - - - - - -

نتایج گروه G:

* لائوس صفر - کره‌جنوبی ۵

* میانمار - کویت (این بازی به خاطر تعلیق فعالیت‌های کویت از سوی فیفا، برگزار نشد)

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خوزده تفاضل امتیاز ۱- کره‌جنوبی ۶ ۶ - - ۲۳ - ۲۳ ۱۸ ۲- کویت ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۲ ۱ ۱۱ ۱۰ ۳- لبنان ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۱ ۴ ۷ ۱۰ ۴- میانمار ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۲۰ ۱۵- ۵ ۵- لائوس ۷ - ۱ ۶ ۳ ۲۹ ۲۶- ۱

نتایج گروه H:

* کره‌شمالی ۲ - بحرین صفر

* یمن یک - ازبکستان ۳

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- کره‌شمالی ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۱۶ ۲- ازبکستان ۶ ۵ - ۱ ۱۸ ۷ ۱۱ ۱۵ ۳- فیلیپین ۶ ۲ ۱ ۳ ۵ ۹ ۴- ۷ ۴- بحرین ۶ ۲ - ۴ ۷ ۹ ۲- ۶ ۵- یمن ۷ ۱ - ۶ ۲ ۱۴ ۱۲- ۳

* تیم ملی فوتبال اندونزی که در گروه F حضور داشت، به علت محرومیت از سوی فیفا اجازه حضور در این مسابقات را بدست نیاورد. فدراسیون جهانی فوتبال، این کشور را به خاطر دخالت دولت در امور فوتبال از این رقابتها کنار گذاشت.