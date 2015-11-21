علی برجی کارگردان نمایش «سال کبیسه عیسی» با اشاره به اینکه این اثر از ۲۴ آبان ماه اجرای خود را در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز کرده است به خبرنگار مهر گفت: این اثر در قالب جشنواره تئاتر مقاومت و با حضور هنرمندانی چون کرامت رودساز، عطیه غبیشاوی، بهرام سروری‌نژاد، میثم عباسی، نسا ساری اصلانی، لیلی خسروی، حسین دالمن، امین موذن به صحنه می رود.

وی درباره داستان این اثر نمایشی توضیح داد: «سال کبیسه عیسی» داستان زنی ارمنی را روایت می کند که پسرش در فرانسه مشغول به تحصیل است و برای تعطیلات کریسمس به ایران می آید. پسر می خواهد مادر را با خودش به خارج از کشور ببرد اما مادر واقعیتی را برای او برملا می کند که درباره زندگی گذشته پسر است. مادر برای پسرش توضیح می دهد که در حقیقت مادر واقعی او نیست و پدر و مادر او که آنها نیز ارمنی بودند در زمان جنگ در آبادان شهید شدند و او از ۶ ماهگی این پسر را مانند فرزندش بزرگ کرده است. مادر از او می خواهد که به اصالت و هویت واقعی اش بازگردد و اگر قرار است کاری کند در ایران آن را انجام دهد...

برجی درباره انتخاب تماشاخانه مشایخی برای اجرا بیان کرد: از آنجا که این نمایش در قالب جشنواره تئاتر مقاومت به صحنه می رود پیدا کردن سالن خالی در زمانی که قرار بود ما اجرا داشته باشیم کمی سخت بود و چون برای اجرای نمایش نیز احتیاج به یک سالن بلک باکس داشتیم با کمک ستاد جشنواره توانستیم تماشاخانه استاد مشایخی را برای اجرا در نظر بگیریم.

وی درباره انتخاب بازیگران نمایش گفت: من پیش از این بازی هنرمندانی چون کرامت رودساز، عطیه غبیشاوی و دیگر بازیگران نمایش را دیده بودم و سابقه و تجربه حرفه ای شان اطلاع داشتم. خوشبختانه این دوستان پذیرفتند که در این نمایش به ایفای نقش بپردازند که از این اتفاق خرسندم.

این کارگردان تئاتر درباره طراحی صحنه و فضاسازی اثر با توجه به کوچک بودن سالن و همزمانی اجرا با اجرای دو نمایش دیگر عنوان کرد: متاسفانه برای طراحی صحنه نمایش با شرایط بسیار سختی روبرو بودیم و حتی سیروس همتی طراح صحنه اثر نتوانست آنچه را مدنظرش بود عملی کند. به دلیل اینکه دو نمایش دیگر نیز در این سالن به صحنه می روند ما مجبور شدیم از دکوری پرتابل استفاده کنیم و حتی در نورپردازی هم با مشکل روبرو هستیم و تنها با یک نور عمومی و چند نور موضعی کار را به صحنه می بریم.

وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: با وجودی که در این سالن امکان تعویض صحنه به درستی برایمان فراهم نیست اما نمایش به شکل رئالیستی به صحنه می رود و تلاش دارد به مخاطب این مساله را گوشزد کند که باید به اصل خود بازگردیم و کشور خودمان را آباد سازیم.

«سال کبیسه عیسی» نوشته نادر ساعی ور و کارگردانی علی برجی از یکشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه رفته است.