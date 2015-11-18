مشخصات محصولات جدید لنوو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه های اخیر، لنوو تبدیل به یکی از کمپانی های فناورانه ای شده که محصولات جدید و متفاوتی را با سلایق مختلف عرضه کرده است. چندی پیش لنوو، یکی از بهترین گوشی های خود را در قالب نسخه سوم محصولات Vibe X عرضه کرده بود.

محصول جدید از قابلیت های متفاوتی برخوردار شده که در سایر اسمارت فون های این کمپانی دیده نشده بود. Vibe X۳ مجهز به قابلیت های صوتی ویژه ای شده است. تمرکز این کمپانی تنها بر اسپیکرهای استریوی جلو نبوده است بلکه Vibe X از ویژگی های منحصر به فرد دیگری مانند Hi-fi ۳.۰ با یک ESS Sabre ES۹۰۱۸K۲M اختصاصی یا Wolfson۸۲۸۱ DAC ، تقویت کننده های اسپیکر مجزا و همینطور سه میکروفون متفاوت برای حذف سر و صدا برخوردار شده است.

سازندگان چینی اسمارت فون به قابلیت Hi-fi علاقه ویژه ای داشته و بر این ویژگی تاکید زیادی داشته اند. Vibe X۳ مجهز به صفحه نمایش ۵.۵ اینچی با وضوح تصویر ۱۰۸۰ پیکسلی و Snapdragon ۸۰۸ یا مدیا تک هشت هسته ای برای نسخه ۱۶ گیگابایتی با پردازش SensorHub است.

محصول جدید لنوو از رم ۲ یا ۳ گیگابایتی و ۱۶ ، ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و همینطور یک درگاه میکرو SD مجهز شده که می تواند قابلیت های جدیدی را در اختیار کاربرانش قرار دهد. Vibe X۳ مجهز به دوربین ۱۳ یا ۲۱ مگاپیکسلی ، فلش دو گانه LED و همینطور دوربین ۵ یا ۸ مگاپیکسلی جلویی شده است.

لنوو محصولات خود را با باتری های قدرتمند عرضه می کند، این اسمارت فون نیز همانند محصولات گذشته این کمپانی با باتری ۳۶۰۰ یا ۳۴۰۰ mAh و با بدنه فلزی به ابعاد ۱۵۴ * ۷۶.۵* ۹.۳ یا ۱۵۳* ۷۵.۹ * ۸.۷ میلیمتر عرضه خواهد شد.

اسکنر اثر انگشت این محصول نیز در پشت اسمارت فون قرار گرفته تا قابلیت جدیدی را در اختیار کاربرانش قرار دهد. Lenovo Vibe X۳ در تاریخ ۲۵ نوامبر و با قیمتی در حدود ۳۰۰ دلار برای نسخه ۲ گیگابایتی رم و ۳۲ گیگابایت حافظه و ۴۰۰ دلار برای ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه و قیمت ۴۷۰ دلار برای ۳ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی برای نسخه premium به فروش خواهد رسید.